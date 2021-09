V Ostravě začal soud s Poláky, kteří vedli šamanské psychotropní seance

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Chcete vstoupit do jiných světů, mluvit se zemřelými a duchy, poznávat různé dimenze, prostě zažít něco, co je běžně naprosto nemyslitelné? My vám to umožníme. Asi tak nějak zřejmě lákala trojice Poláků zájemce o šamanské seance, které se několik let konaly v Heřmanicích u Oder na Novojičínsku.

Před soudem stanuli tři Poláci. Manželský pár a muž. Dva cizinci jsou souzeni na svobodě, manžela stíhané ženy přivedla z vazební věznice eskorta. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch