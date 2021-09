Netrestaná starší obchodnice je tak ohrožena trestem odnětí svobody na dvě léta až osm let.

"Nejméně od loňského roku si měla žena opatřit, skladovat a následně prodat neznačené tabákové výrobky, a to nejen cigarety, ale i řezaný tabák. Úmyslně se vyhýbala platbám spotřební daně, řádně nevedla účetní doklady. Policisté po vyhodnocení důkazů prokázali, že na povinných daních a platbách je deficit přesahující milion korun," uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

