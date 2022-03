Žádost o zásah zachytila hlídka městské policie v pondělí 14. března v osm hodin večer. Při kontrole v Přístavní ulici ji oslovil kolemjdoucí muž s tím, že na mostě Dr. Edvarda Beneše viděl stát neznámou ženu, která se pokouší přelézt zábradlí a zřejmě chce skočit do řeky Labe.

"Po tomto sdělení se hlídka strážníků ihned rozeběhla na uvedený most, kde asi v polovině spatřila ženu, nakloněnou do půli těla přes zábradlí. Strážníci se k dotyčné přiblížili a podařilo se jim ji odtrhnout od zábradlí a povalit na zem," popsal události Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

Žena středního věku s bydlištěm v Havířově vysvětlila, že už nechce žít.

Dále strážníkům uvedla, že požila drogu pervitin. Proto byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a zdravotní záchranná služba, která si ženu převzala k ošetření.

"Po něm požádala osádka vozidla záchranářů strážníky o doprovod v sanitním voze do Masarykovy nemocnice. Po provedeném lékařském vyšetření v Masarykově nemocnici byla hlídka požádána lékařským personálem o další doprovod, a to při převozu a umístění ženy do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Teplicích, kam byla dotyčná předána k hospitalizaci," dodal Novotný.