/FOTOGALERIE/ S verzí o sebevraždě své přítelkyně, která se měla ubodat v zamčeném bytě, neuspěl v těchto dnech u Krajského soudu v Ostravě padesátiletý Martin Ch. z Rýmařova.

Obžalovaný muž byl odsouzen k osmi a půl roku ve věznici s ostrahou. Ostrava, 13. května 2021. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Právě on podle senátu o třináct let starší ženu připravil o život. Byl uznán vinným z těžkého ublížení na zdraví s následkem. Ve vězení by měl strávit osm a půl roku. Rozsudek není pravomocný, muž se proti němu na místě odvolal.