Organizátor krádeží Zdeněk G. a dva jeho komplicové - Milan P. a Tomáš S. - před soudem prohlásili vinu a odmítli vypovídat. Líčení však bude probíhat dále, protože další tři přítomní, včetně majitele výkupny kovů, vinu popírají a vypovídat chtějí.

Muži, všichni romského původu, ukradli sochy loni v květnu. První z lázeňského parku v Karviné-Darkově a druhou o pár dní později z travnaté plochy na třídě 17. listopadu naproti obchodnímu domu Prior. Obě sochy byly hodnotnými uměleckými díly. Lázním Darkov, které jsou majitelem sochy dívky s názvem Živý pramen, způsobili škodu přes milion korun.

Krádež se odehrála loni 20. května po půlnoci. „Poté, co sochu vylomili z betonového podstavce, dovezli si od nedalekého obchodního domu Tesco nákupní vozík. Do něj stokilovou sochu naložili a odvezli k autu, které přistavil obviněný Zdeněk G.,“ stojí v obžalobě.

Auto nejprve nechali odstavené u Oázy, přijeli si druhý den

Zloději jsou to zřejmě zkušení, neboť proto, aby na předešli v nočních hodinách silniční kontrole a odhalení krádeže, odstavili dodávku u nedaleké restaurace Oáza a pro auto si přijeli druhý den a přejeli s ním do Ostravy. Tam od Zdeňka G. dostali zloději 7600 korun, které si rozdělili. Zdeněk G. sochu rozřezal na šest kusů a o dva dny později vše převezl do výkupny kovu v Bystročicích u Olomouce, s jejímž majitelem byl předem domluvený. Inkasoval za to od něj přes 26 tisíc korun.

Druhou plastiku - sochu Bojovníka - odcizili zloději (v tomto případě jich bylo pět) hned následující noc. Sice jim to trvalo déle, ale byli úspěšní. A opět nechali auto z „bezpečnostních důvodů“ do rána stát opodál a odjeli s dodávkou i naloženou sochou druhý den rovnou a všichni, včetně Zdeňka G. do výkupny kovů v Bystročicích.

Umělecké dílo socha Bojovníka majitel výkupny kovů Roman M. odkoupil vcelku a sám jej nechal rozřezat. Za 200 kg bronzu vyplatil 105 tisíc korun na účet družky Zdeňka G. Město Karviná, kterému socha patřila, vyčíslilo její hodnotu na více než dva miliony korun.

Státní zástupce Jiří Foltyn tvrdí, že se s podobným případem za svou praxi nesetkal. „Všichni známe případ ukradené sochy lišky Bystroušky z obory hradu Hukvaldy. Ale k tomu neznám podrobnosti. Nicméně krádež karvinských soch způsobila u veřejnosti, nejen z Karviné, šok. V první fázi jsme si mysleli, že to někdo má na zahradě, trochu jsme na to spoléhali a doufali v to. Ale pak se zjistilo, že jsou obě sochy nenávratně zničeny,“ řekl novinářům před začátkem líčení Foltyn.

Otázku uznání viny budou tři obvinění řešit individuálně se státním zástupce a definitivně se k tomu vyjádří soud. Zbylé obviněné soud podrobí výslechu. Všem obviněným hrozí za trestné činy krádeže, organizování krádeže a výnos a legalizace z trestné činnosti dva až osm let nepodmíněně.