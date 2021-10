„Rdoušením způsobil oběti krevní výrony na měkkých tkáních v oblastí hrtanu, zlomeninu chrupavky štítné. Navíc tím uzavřel dýchací cesty oběti,“ stojí v obžalobě.

Mrtvé tělo pak nejprve převezl v kufru svého auta, odvezl a pohodil v lese v Karviné-Dolech. Poté jel do bytu oběti v Havířově, zřejmě v domnění, že tam najde nějaké peníze. Nic ale z bytu neodnesl.

Ve 14 hodin nastoupil odpolední směnu, z práce se ale uvolnil v 18 hodin, jel koupit krumpáč a rýč a v noci přijel do Karviné vykopat hrob. Do něj tělo uložil a místo zamaskoval kapradím. Obžalován je z vraždy, loupeže a omezování domovní svobody a hrozí mu 17 až 20 let, případně i výjimečný trest.

Vrah uznal svou vinu

Obžalovaný se s poškozenou znal z práce v jednom ostravském skladu a už několik let spolu udržovali intimní kontakt. Poté, co zmizení dvaačtyřicetileté ženy z Havířova ohlásil její manžel, G. se sám přihlásil na policii a k činu se přiznal.

„Ulevilo se mi, když to vyšlo najevo,“ prohlásil. Při včerejším zahájení hlavního líčení nevypovídal a využil institutu uznání viny. V takovém případě se nebude pokračovat v dokazování. Soud pouze vyslechne manžela a příbuzného poškozené ženy a soudní znalce z oboru psychiatrie.

Chtěla prý při sexu tahat za vlasy a škrtit

Ve výpovědi v přípravném řízení obžalovaný uvedl, že jeho milenka byla velmi náruživá a měla ráda drsnější sexuální praktiky, například tahání za vlasy, vulgární mluvu a škrcení. Kvůli intenzivnějšímu prožitku. „Já ale toto odmítal a poprvé jsem ji při sexu přiškrtil právě tehdy,“ sdělil při výslechu vyšetřovatelům muž. Protože využil svého práva nevypovídat, jeho výpověď soudkyně předčítala.

Při svých výpovědích na policii přiznal, že měl finanční problémy a peníze si půjčovat. Rád a hodně totiž sázel.

Půjčila mu i jeho milenka – dvakrát padesát tisíc. „Splácel jsem jí to po částech, většinou z výplaty,“ řekl. Žalobce tvrdí, že jeho dluh v době vraždy byl asi 60 tisíc korun.

A právě dlužné peníze podle žalobce stojí i vraždou. „Počínání obžalovaného bylo úkladné a předpřipravené. Odstraněním milenky, které dlužil, chtěl smazat svůj dluh,“ tvrdí žalobce Michal Król.

Obžalovaný rozvedený otec dvou dětí původem ze Znojma nesouhlasí s výší trestu. U soudu pouze prohlásil, se omlouvá a že je mu to líto.