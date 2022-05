"Souběžně si vyžádali záznamy městských kamer, které ihned začali vyhodnocovat. Výsledek se dostavil, díky záběrům mohli doskládat mozaiku. Podezřelé, která naposledy opustila brány věznice v lednu letošního roku, sdělili podezření z krádeže a porušování domovní svobody," uvádí mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Všechny zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že recidivistka jeden podvečer na jízdním kole jezdila ulicemi městské části Nové Město. Před domem na ulici Fibichova oslovila 81letou ženu a žádala o sklenku vody.

"Dobrosrdečná seniorka neznámou pozvala do domu ke dveřím svého bytu. Stará paní nechtěla ji pozvat do bytu, jen chtěla podat sklenku s vodou. Seniorka nechala pootevřené dveře a odešla do kuchyně. Neomalená podezřelá okamžitě toho využila, v kuchyni sebrala z peněženky peníze a prsten ze žlutého kovu," dodává mluvčí policie.

Kamery v Karviné jsou pro policii dobrými pomocníky

V Karviné městský kamerový systém je velkým pomocníkem při vyšetřování mnoha případů. Karvinští policisté obou obvodních oddělení i 1. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování denně řeší protiprávních jednání, u kterých záběry z kamer napříč městem jsou významným pomocníkem. "Od začátku letošního roku díky kamerám policisté vyřešili přes dvě desítky různých přečinů a zločinů. Rozbité dveře i výlohy různých provozoven, krádeže na osobách, ale i loupežná přepadení v různých částech města," říká k tomu mluvčí policie.