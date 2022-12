„Mnohdy škoda, kterou měli svým násilným vstupem způsobit, byla vyšší než hodnota odcizených věcí. Pouze dvakrát se do objektů nedostali. Jednou jim odolalo okno a podruhé bytelná kovová mříž,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Staršího z mužů, má 33 let, se podařilo chytit v polovině října, krátce poté, co se vloupal do čerpací stanice. Ve chvíli, kdy do batohu dával cukrovinky a alkohol, jej zadržela policejní hlídka. Odcizené zboží, které bylo majiteli vráceno, mělo hodnotu asi pět tisíc korun. Ovšem škoda, kterou měl způsobit na posuvných dveřích, byla odhadnuta na 50 tisíc korun. „Sedmi skutků se měl dopustit sám a v pěti případech měl mít spolupachatele,“ dodala Vlčková.

Koncem října dopadli policisté i jeho šestadvacetiletého občasného komplice. Stejně jako jeho „parťák“ je obviněn z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Navíc mu hrozí trest za porušování domovní svobody.

Oba obvinění svou trestnou činnost nepopírají, ke skutkům se doznali.

„Uvedli, že část věcí použili pro svou potřebu, případně prodali náhodným osobám. Celková hodnota odcizeného zboží byla odhadnuta na více než 450 tisíc korun. Škoda vzniklá při vloupání pak byla předběžně vyčíslena na téměř 290 tisíc korun. V případě odsouzení jim hrozí až pět let odnětí svobody. Vzhledem k trestní minulosti je starší z obviněných ve vazbě,“ uzavřela policejní mluvčí.