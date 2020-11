A spadla klec. Ostravští kriminalisté dopadli muže, který vykrádal auta tím, že si vzal kladívko, rozbil sklo a bral, na co přišel.

Vloupání do auta. | Foto: PČR

Kriminalisté 7. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava objasnili v minulých dnech sérii vloupání do vozidel. Na základě operativní činnosti, zajištěných a vyhodnocených stop ztotožnili nakonec čtyřiadvacetiletého mladíka, který se doznal celkem k sedmi trestným činům. A nebyly to jen vloupačky do aut.