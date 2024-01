„V roce 2024 dojde teoreticky k promlčení vraždy mladé ženy z roku 2009 v Českém Těšíně,“ potvrdila pro Deník mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Jak ale zdůraznila, promlčecí doba by za jistých okolností mohla být prodloužena. „Není vyloučeno, že v případě zjištění dalších skutečností a následného vyhodnocení může být promlčení doba i delší. Toto posouzení je individuální a v konečné fázi náleží soudu,“ uvedla Jiroušková. V této chvíli nadále platí patnáctiletá promlčecí doba.

K hrůzné události došlo ve třetím patře domu v Havlíčkově ulici v Českém Těšíně. Policisté během vyšetřování poměrně detailně zmapovali, co Jana Svobodová od rána dělala. Nejprve zavedla starší dceru do školky, kolem deváté hodiny se vrátila domů, kde s ní zůstala druhá dcera (2 roky).

Zhruba o půl desáté k ní vnikl vrah. Zda se znali a dobrovolně ho vpustila dovnitř, nebo otevřela po zazvonění neznámému člověku, není jasné. Podle dostupných informací se pachatel dostal do bytu bez viditelného násilí. Pak zaútočil nožem a způsobil oběti větší množství bodných a řezných zranění na celém těle.

Volala o pomoc

„Byl to hrozný křik. To si neumíte představit. Otevřela jsem dveře. Na chodbě jsem potkala sousedku odvedle. Také ona to slyšela,“ řekla již dříve Deníku sousedka z domu s tím, že obě ihned zamířily ke dveřím, zpoza kterých děsivé zvuky vycházely. „Ta paní volala: Pomoc, pomoc! Obě jsme začaly bušit na dveře, které trochu nedovíraly. Žena uvnitř strašně křičela. Najednou se dveře otevřely a vyběhl chlap. Prosmýkl se kolem nás a utíkal po schodech dolů. Byla jsem v šoku. Nepoznala bych ho, nevšimla jsem si ani oblečení. Snad měl něco jako svetr s kapucí. Po chvíli vyšla ta paní, držela se za hruď, kam ji bodl. Opřela se o stěnu před bytem, pak se sesunula k zemi. Dali jsme deku pod ní i na ni,“ vzpomínala seniorka s tím, že po chvíli dorazili policisté a záchranáři, které se sousedkou zavolaly. Lékař jí už ale nedokázal pomoci. Lidé po činu před domem i přímo v poschodí zapalovali svíčky. „Byla to pěkná a milá moderní žena, slušně zdravila. Je strašné, co se stalo,“ uzavřela žena z domu.

Vrah se po činu vydal k českotěšínskému vlakovému nádraží. Nůž, který později policisté nalezli, hodil do odpadkového koše. O tom, co mohlo být motivem činu, se dá jen spekulovat. Vyloučit nelze útok devianta, zpočátku se mluvilo také o tom, že vrah chtěl původně zabít někoho jiného. Policisté vyslechli velké množství osob. Zkoumali také kamerové záběry z různých míst. Postupně identifikovali většinu lidí, které vyloučili z okruhu podezřelých.

Promlčené a neobjasněné vraždy v kraji

V posledních letech byly v Moravskoslezském kraji promlčeny dvě vraždy. V červenci 2021 uplynula patnáctiletá promlčecí doba u vraždy pracovnice inspekce životního prostředí Marie Nesetové (51 let) z Dětřichova nad Bystřicí. Poslední červnový den odjela služebním vozem Škoda Felicie Combi tmavě zelené barvy registrační značky ALB 73-78 na jednání do obce Velká Kraš na Jesenicku. Tam ale nedorazila a domů se nevrátila. Její tělo nalezli policisté v pondělí 3. července 2006 poblíž Karlovy Studánky na Bruntálsku u odpočívadla zvaného Kóta.

Neznámý vrah ji ubodal. Oběť ležela v lesním porostu u dřevěného altánku. Vyšetřování komplikovala skutečnost, že v době činu vydatně pršelo a déšť smyl řadu stop. Policie na svém webu policie.cz v roce 2021 informovala, že vrah zůstane bez trestu. „Přestože bylo vyslechnuto přibližně 2600 osob a odebráno 635 vzorků biologického materiálu k určení a porovnání DNA se zajištěnými stopami na místě činu, nebyl vrah doposud vypátrán. Biologické stopy vraha nalezené za nehty oběti byly porovnány s negativním výsledkem také v centrální databázi. Přestože moravskoslezští kriminalisté nadále budou vyhodnocovat případné nové poznatky, rozsudek již vynesen nebude,“ uvedla policie s tím, že 3. července 2021 vypršela promlčecí doba tohoto zločinu.

Souzen nebude ani vrah dvacetileté Lucie Vinarské z Ostravy. V prosinci 2017 uplynula dvacetiletá promlčecí doba. Jeden z nejsmutnějších případů, který trápí bývalé i současné policisty, se stal v prosinci 1997 v Ostravě. Tělo dívky bylo nalezeno v neděli 14. prosince 1997. Den předtím s přáteli navštívila v té době populární rockový klub Sklep na Mečnikovově ulici v Ostravě-Vítkovicích.

O několik hodin později ji vrah připravil o život. Uškrtil ji. Lucii po osmé hodině ranní našel náhodný chodec v lesním porostu za obcí Proskovice poblíž silnice vedoucí do Krmelína. Lokalita se od rockového klubu nachází přibližně osm kilometrů a podle kriminalistů není místem vraždy. Někdo tam musel dívku dovézt autem. Není vyloučeno, že zemřela v budově v Mečnikovově ulici, kde se kromě rockového klubu nacházelo i několik firem. Policisté zajistili biologické stopy, z nichž získali DNA. Prověřili řadu lidí, nejen návštěvníky klubu. Žádnou shodu ale nenašli.

Chance a Nýdek

V Moravskoslezském kraji policisté řeší i další neobjasněné vraždy, u kterých zatím nedošlo k promlčení. Brutální zločin se odehrál v sobotu 24. února 2007 ve Frýdku-Místku. Po šestnácté hodině vstoupil do pobočky sázkové kanceláře Chance neznámý pachatel. V té chvíli byla uvnitř jen zaměstnankyně, dvaatřicetiletá Marcela Wojnarová. Vyhlížela konec pracovní doby, toho dne se totiž chystala na velkou rodinnou oslavu. Na ni ale nedorazila. Když později přišel další zákazník, našel ji v tratolišti krve. Okamžitě přivolal záchranku. Žena v nemocnici na následky bodných poranění zemřela. Promlčecí doba vyprší 24. února 2027.

Neobjasněná zůstává i další vražda z Frýdecko-Místecka. Stala se v sobotu 27. června 2015 v obci Nýdek. Obětí byl rodák Pavel Niedoba (62 let), kterého lidé našli mrtvého u rybníka. Někdo ho ubodal. Podle informací, které kolují mezi místními, šel Pavel Niedoba v odpoledních hodinách ke svým malým rybníkům, které měl za domem. Když se delší dobu nevracel, vydali se ho příbuzní hledat. U jednoho z rybníků je čekal hrůzný nález. Vrah muže několikrát bodl a tělo ukryl v bedně u rybníka. Spekuluje se o přistiženém pytlákovi, který lovil ryby, mluví se také o možnosti, že vrah mohl přijít z nedalekého Polska, vyloučit ale nelze ani variantu, že muže zabil někdo z obce, byť tomu nikdo ze zdejších nechce věřit. Zbraň se nepodařilo najít, policisté nechali rybníky vypustit, hledali i na dalších místech. Marně.

Promlčecí doba

Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí

– dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu

– patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,

– deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let,

– pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,

– tři léta u ostatních trestných činů.