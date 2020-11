V noci na dnešek sněmovnou prošel vládní daňový balíček, ale také poslanecký návrh Andreje Babiše na snížení daňové sazby pro příjmy do 140 tisíc korun patnácti procenty. Hlasovali pro něj členové ANO, ODS a SPD. Zároveň prošel i podnět Piráta Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení roční slevy na poplatníka z 24 840 na 34 125 korun.

Obě změny podle ministryně financí Aleny Schillerové představují v příjmové straně rozpočtu výpadek ve výši 130 miliard korun. Obce přijdou o 31 miliard, kraje o 12 miliard.

ČSSD z vlády?

Výsledek nočního jednání zatřásl politickou scénou. Šéf sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že „jsme svědky rozvratu veřejných financí“. Podle jeho slov schválení daňového balíčku znamená, že „Česká republika si bude půjčovat a enormně se zadluží pro to, aby bohatí byli ještě bohatší. Zrušení superhrubé mzdy v podání ANO a ODS je pokračování pravicového experimentu rovné daně expremiéra Topolánka“.

Jeho stranický kolega, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vyzval ČSSD k odchodu z vlády. „Ať si ANO dovládne, s kým chce. Upřímně se modlím, aby ten marast jednoho soukromého hnutí již skončil. Nedodržení koaliční spolupráce je to minimum ze včerejší hloupé frašky,“ míní Netolický. Hamáček ani ministr kultury Lubomír Zaorálek kabinet kvůli covidové epidemii opouštět nechtějí.

Spoléhají i na to, že Senát balíček vrátí a poslanci pak některé nedomyšlenosti opraví. Premiér Andrej Babiš by ovšem proti odchodu ministrů z ČSSD nic nenamítal. „Pokud vypoví koaliční smlouvu, nic se nestane. Vládu doplníme odborníky za ANO. Její konec by mohl nastat jen poté, co by jí sněmovna vyslovila nedůvěru,“ naznačil možný vývoj Deníku.

Komunistická podmínka

Daňové změny nejsou důvodem k vypovězení toleranční dohody ani pro KSČM. Její předseda Vojtěch Filip sice ve sněmovně uvedl, že míra jeho trpělivosti přetekla, ale Deníku poté sdělil, že skutečným důvodem k ukončení podpory by bylo nesplnění komunistického požadavku na redukci armádního rozpočtu.

„Našich 10 miliard z kapitoly ministerstva obrany je zásadní podmínkou, a když to vláda nesplní, rozpočet nepodpoříme. Znamenalo by to, že ANO vypoví smlouvu o toleranci,“ podtrhl.

Babiš Deníku ovšem potvrdil, že k redukci armádního rozpočtu není žádný důvod, neboť právě nyní vojáci patří k základním kamenům boje s pandemií. Z toho vyplývá, že nejpozději v prosinci KSČM skončí v opozičním táboře.

Klín v pravicové koalici

Hlasování rozklížilo vztahy i v čerstvě zformovaném předvolebním bloku ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek ostře zkritizoval ODS za podporu Babišova návrhu.

„Vláda navrhuje pro rok 2021 deficit 320 miliard. Ve skutečnosti to bude téměř 500. S podporou SPD a ODS vede vláda zemi k rozvratu veřejných financí. A všem je to jedno, dokud to nepocítí na vlastní peněžence. Chudáci děti. Odskáčou to ony,“ napsal na Twitteru.

Postup ODS kritizuje i lídr lidovců Marian Jurečka, který podporoval zvýšení slevy na poplatníka a na děti při devatenáctiprocentní dani z příjmu.