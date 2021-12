Celosvětová poptávka po bitcoinu v roce 2021 navzdory turbulencím rostla. Podle Stránského je stejný trend také u českých investorů. „Pozorujeme větší zájem obecně o kryptoměny. Jen obrat naší společnosti za posledních sedm let dosáhl pětisetnásobku. Celkově letos Češi nakoupili za téměř pět miliard korun,“ tlumočil údaje největšího tuzemského obchodníka s kryptoměnami.

Obchodování s bitcoinem však není pro každého. Ekonomové nadále upozorňují, že jde o vysoce rizikovou investici, protože kurz kolísá, někdy jako na horské dráze. „Kryptoměny rozhodně nejsou vhodné pro uložení veškerých úspor. Kdo je zajištěný, má vlastní bydlení a peníze na investování, může vložit do virtuálních měn třeba deset procent,“ řekl i Stránský.

Bitcoin i další kryptoměny výrazně podléhají vnějším vlivům a rozhodnutím velkých hráčů. Jedním z nejhlasitějších je americký podnikatel a vizionář Elon Musk – Osobnost roku podle časopisu Time. „Největší vliv na budoucnost bitcoinu v následujících měsících mohou mít dvě věci – radikálním zásahem by byla globální regulace, kvůli které by se kryptoměna stala ilegální; druhou věcí je pozornost obřích nadnárodních hráčů, jako jsou například vydavatelé platebních karet Visa nebo Mastercard, na kryptoměnový trh,“ míní Stránský.

Podle ekonomů rekordní podzimní růst ceny bitcoinu poháněl jak obnovený zájem institucí a zavedených fondů, tak drobných investorů. Bitcoin se otřepal i z čínské zářijové facky, kdy tamní centrální banka označila všechny transakce v kryptoměnách za nezákonné a prohlásila, že musí být zakázány.

Nejoptimističtější analýzy v době vrcholu, předpovídající cenu bitcoinu na závěr roku blížící se třem milionům korun, ale vzaly v těchto týdnech za své. V úterý se kurz pohyboval kolem 47 tisíc dolarů (případně 1,085 milionu korun). Podle ekonoma Lukáše Kovandy se trhy bojí omikronu i toho, že je centrální banky přestanou podporovat. „Výsledkem nervozity a pesimismu trhů je odklon od rizikovějších aktiv typu právě bitcoinu, a naopak příklon k tradičním bezpečným útočištím, jako jsou americké dluhopisy,“ sdělil nedávno Kovanda.

Epidemie koronaviru i u nás nahrála rozvoji alternativních způsobů placení včetně bitcoinů. Majitelé už mohou touto měnou platit mobilem u společností, které mají například terminály společnosti Global Payment. V České republice jich jsou asi čtyři tisíce a počet má růst.

Kryptoměny jsou aktuálně celosvětově velkým fenoménem. Denně vznikají nové. Lákají možností rychlého zbohatnutí. Ale pozor, zatímco bitcoin či ethereum někteří ekonomové už považují za měny konzervativní, u stovek a tisíců nových zvedají varovný prst před podvody.

Příznivcům se líbí, že bitcoin vzniká bez centrální autority a nepodléhá inflaci. Odpůrci zase poukazují na nutnost připojení k internetu či velkou spotřebu energie při takzvaném těžení. I na chod bitcoinové platební sítě ve světě údajně ročně padne tolik elektrické energie, jako je spotřeba Norska.

Konečné množství bitcoinů je předem známo a uvolňování bitcoinů do oběhu je definováno ve zdrojovém kódu protokolu. Před pár dny došlo k pokoření symbolického milníku, do oběhu se tak dostalo již devadesát procent (18,9 milionu) z 21 milionů bitcoinů, které budou kdy vytěženy. Na to si ale budeme muset počkat ještě zhruba dalších 119 let.