„Od minulé středy se naše země nachází v rizikovém skóre, které odpovídá čtyřce. Budeme zítra na vládě navrhovat, abychom přepnuli z hodnoty pět na hodnotu čtyři,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO.

Jak jsme ale opakovaně avizovali, není to robotický systém, který by sám autonomně řídil tyto změny, ale je tu potřeba spolupráce," dodal Blatný. Systém podle něj určil jednotlivé kroky i pro školství.

„Je potřeba, aby při těch změnách byl dostatečný čas na přípravu škol, a aby to rodiče i děti věděli dostatečně dopředu," řekl také Plaga.

Nad tím, které datum je nejlepší pro návraty dětí a studentů do škol, vedlo ministerstvo dlouhé debaty s Asociací ředitelů škol. Podle Plagy je nutné dát školám týdenní čas na přípravu. „Jinak by to nebylo v souladu s tím, jak jsem jako ministr školství několikrát avizoval – s předvídatelností," dodal.

„Mohu oznámit, že ve stupni čtyři dojde k návratu ve dvou datech. Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka závěrečných ročníků na středních školách, i prezenční praktické vyučování ve skupinách 20 studentů. Vstoupí v platnost pravidla pro vysoké školy, poslední ročníky se vrací k laboratorním a skupinovým aktivitám maximálně ve skupinách po 20 lidech,“ uvedl Plaga.

Další žáci se vrátí od 30. listopadu

Další žáci základních škol se podle něj vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení ale pouze první stupeň a deváté třídy. Žáci šestých až osmých tříd se budou vzdělávat turnusově, to znamená týden doma a týden ve škole, což kritizuje spolek Pedagogická komora.

„Tento nesmyslný systém extrémně zatíží ředitele škol, protože je organizačně velice náročný,“ uvádí jeho prezident Radek Sarközi. Pro učitele druhého stupně ZŠ bude podle něj obtížné učit většinu hodin prezenčně a mezitím odbíhat k on-line vyučování.

V této souvislosti zazněly včera ve sněmovně hlasy, že vláda nevyřešila po celou dobu povinné vzdálené výuky otázku mobilních dat. „Nevím o žádném opatření, které by učitelům zajistilo na distanční výuku neomezená data. Dá jim aspoň potom ministerstvo nějakou finanční odměnu za to, že vyučují na svých noteboocích, na svých zařízeních, na svoje data?“ ptal se předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Systém PES:

Podle Blatného by návrat dětí do škol podle tabulky mohl teoreticky nastat i dříve, ale nemá podle něj smysl dělat nařízení, která jsou v praxi neproveditelná.

Hygienická opatření

Plaga rovněž zmínil, že nošení roušek, časté větrání a další hygienické standardy zůstávají v platnosti. Možné nenošení roušek je podle něj zásadní problém, toto opatření musí být dodržováno, a to i v případě, že žáka pošlou z vlastního přesvědčení bez roušky do školy rodiče. Škola by pak žákům měla případně nabídnout jinou.

„Je to povinnost a je vědecky dokázáno, že to pomáhá, takže já budu znovu apelovat na všechny občany, aby respektovali pravidla, protože pokud něco pomůže zkrotit tuto epidemii, tak jsou to pravidla, takže já prosím rodiče, aby žádné dítě bez roušky do školy nechodilo," řekl Plaga.

Na otázku, zda by se mohl systém PES lišit v jednotlivých regionech odpověděl Blatný, že to „nebude v úrovních tři a vyšších. Až se dostaneme na jedna a dva, tak tam si to umím představit. Do Vánoc to nebude,“ uvedl.

Podle protiepidemického systému ministerstva zdravotnictví je nyní v Česku rizikové skóre odpovídající čtvrtému stupni opatření. Zatím ale platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň.

Základní školy se kvůli epidemii covidu-19 zavřely a přešly na povinnou výuku na dálku 14. října. Speciální školy je následovaly 2. listopadu.