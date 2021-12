Vzhledem k tomu, že v populaci stále ještě převládá varianta delta, proti které dostupné léčebné protilátky existují, nabádají odborníci k tzv. sekvenaci genomu. „Aby se protilátky nepodávaly zbytečně tomu, u koho nebude léčba fungovat,“ nabádá viroložka Ruth Tachezy, jež je zároveň členkou skupiny MeSES.

Nadějí na „zkrocení“ mutace z Afriky je podle viroložky lék sotrovimab vedený pod obchodní názvem Xevudy od společností GSK Trading Services Limited a Vir Biotechnology. „Je velmi důležité, aby byl co nejrychleji k dispozici v Česku,“ říká Tachezy. MeSES vidí jako klíčové podávání léku v rámci prevence těžkých stavů u pacientů rizikových skupin. Navíc tak může pomoci ulevit tlaku vlny na intenzivní péči.

Na základě doporučení Evropské lékové agentury vydala souhlasné stanovisko k registraci léčiva Evropská komise.. Do Česka by měl dorazit v příštím roce. "Sotrovimab bude v České republice dostupný v druhé polovině příštího roku. V současné době bude pro omikron k dispozici u rizikových skupin molnupiravir a v brzké době i paxlovid. U lidí s těžkou poruchou imunity bude používán evusheld," popisuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Omikron se v tuzemsku podle odborníků stane bez pochyby dominantní variantou covidu. Otázkou zůstává kdy. „Předpokládám, že se tak stane někdy záhy po Vánocích. Muselo by se stát něco převratného, tedy že by vznikla jiná varianta, které by omikron vytlačila,“ řekl Deníku epidemiolog Roman Prymula.

Že nová mutace začíná vytlačovat původní deltu a šíří se již komunitně, svědčí počty odhalených nákaz z posledních dnů. K pátku 17. prosince měl SZÚ potvrzeno celkem šest případů, a to dva z Libereckého a čtyři z Jihomoravského kraje. V pondělí ale informovala Fakultní nemocnice Brno o dalších 17 potvrzených případech. Testy pak potvrdily nákazu v Královéhradeckém kraji, podezření jsou i ve Zlínském či Moravskoslezském kraj.

Jedinou možnou ochranou před vážným průběhem nemoci zůstává očkování. Podíl protilátek pak zásadním způsobem obnovuje takzvaná třetí posilovací dávka. Kdo na ni již má nárok, neměl by podle expertů otálet. „Očkovaní by si měli nechat aplikovat třetí dávku. Ti, co nemoc prodělali, jednoznačně doporučuji se nechat také očkovat,“ dodává Tachezy.

Podle imunologa z výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně Vojtěcha Thona je při onemocnění Covid-19 nezbytné včasné zahájení léčby. „Pokud má pacient zjevné příznaky, pak ani nečekat na výsledky PCR testu," nabádá profesor Thon.

V raných fázích doporučuje nasadit například medikament Montelukast. Jedná se o lék, který se využívá při léčbě astmatu. „Má minimum nežádoucích účinků, je v tabletách a mohou ho užívat i těhotné ženy i děti. Chroničtí pacienti, kteří trpí astmatem, ho využívají dlouhodobě, preventivně, celá léta. Covidoví pacienti jej berou dva týdny, takže potencionálních nežádoucích účinků se za takto krátkou dobu není třeba obávat. Jinými slovy, nasazením tohoto léku jako lékař nic neriskuji, ale mohu hodně získat," vysvětluje Thon s tím, že zmíněný lék dokáže tlumit zánětlivou reakci a brání i fibrotizaci plic.

Lék by pak mě být podle jeho názoru podáván rizikovým pacientům preventivně v době sílící epidemie. „Aby byli pacienti v případě nákazy už zaléčeni a tím byla prakticky jistota, že u nich nedojde k rozvoji přemrštěné imunitní reakce. Jakmile se totiž Covid-19 rozjede, tak už to nezastavíte takto jemným lékem, musíte nasadit ty silné, které mohou mít celou řadu vedlejších účinků, a ještě není výsledek zaručen. Léčbu podává lékař," dodává imunolog.