„Zavádíme 21. století do úřadů v České republice. Aplikace eDokladovka bude brzy realitou,“ prohlásil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

Využívat mobilní telefon k prokázání totožnosti či předložení digitální verze dokladů je už ve světě relativně běžnou záležitostí. Tuto možnost mají již lidé ve Velké Británii, Finsku, Kosovu, Spojených státech amerických a či třeba v Austrálii. V Česku taková varianta není. Zatím.

Milion Čechů bude mít datové schránky. Nevědí o tom a mohou na to doplatit

„Už dnes používáme telefony k platbám a k řadě dalších věcí. Doklady v mobilu nejsou science fiction,“ připomíná Bartoš. Zároveň uvedl, že doklady v mobilu nebudou náhradou těch současných. Dál se totiž budou vydávat i klasické kartičky.

Česká republika nakonec zavede a spustí svoji verzi elektronické peněženky dříve, než plánovala. Původně chtěla počkat na Evropskou unii. Ta totiž připravuje vlastní systém nazvaný Elektronická peněženka digitálních identit. Teď už je ale zřejmé, že ji Česko předběhne.

Vláda hodlá lidem umožnit mít veškeré dokumenty a průkazy nahrané ve speciální aplikaci v mobilním telefonuZdroj: Michal Bílek

„V rámci českého předsednictví v Radě EU chceme dosáhnout shody mezi členskými státy a posunout se o krok blíž k implementaci. Pohlídáme si, aby česká peněženka byla na zavedení té evropské připravená. S českou eDokladovkou ale čekat nebudeme. Data i technická řešení jsou připravená,“ poznamenává vicepremiér.

eDokladovka jako Tečka

Možnost přejít na modernější způsob „nošení“ dokladů bude zcela dobrovolná. Uživatelé si eDokladovku budou moci kdykoliv stáhnout z Google Play či App Store, stejně tak ji budou moci odinstalovat. Fungovat by měla na podobném principu jako aplikace Tečka. Tou lidé prokazovali svoji bezinfekčnost v době sílící pandemie.

Doklad je nahrán v aplikaci s digitálním podpisem. Při kontrole se pouze přiloží čtecí zařízení. „Kontrolní aplikace komunikuje s aplikací pomocí rozhraní Bluetooth a bezpečným způsobem kontroluje integritu a pravost údajů či dokladu. Ověření dokladu bude fungovat i v offline režimu mobilního zařízení. Uživatel, občan si může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole,“ popisuje generální ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka.

Platnost dokladu si může kontrolor ověřit.

Zdroj: Youtube

Obavy z umisťování kopií průkazů do digitálního prostředí nejsou podle odborníků na místě „Ukradnout lze i plastové kartičky, dají se vyrobit velmi zdařilé napodobeniny. Naopak ochrana v digitální podobě je v mnohých případech vyšší než u fyzických podob průkazů. Vždycky je to ale o konkrétním technickém řešení, jak bude zabezpečené,“ vysvětluje prezident ICT Unie a zároveň viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Připomíná, že zodpovědní uživatelé mají své mobilní telefony chráněné pin kódem, či biometrickými údaji.

Konec papíru?

V poslední době se snaží Česko ztrátu v digitálním světě dohnat. Řidiči mohou při silniční kontrole předložit „zelenou“ kartu v digitální podobě ve svém mobilu, v minulém týdnu poslanci schválili zrušení papírového velkého technického průkazu. Údaje o vozidle tak budou vedené pouze elektronicky.

Ministerstvo dopravy chce ještě do konce letošního roku spustit nový Portál dopravy. Ten by měl umožnit řidičům třeba zažádat o řidičský průkaz, který jim byl odcizen, nebo jej ztratili. Další on-line novinkou bude možnost získat řidičský průkaz ve zrychlené vyřízení žádosti – do pěti pracovních dnů. Vedle agend pro řidiče zde také budou záležitosti pro plavbu či letectví.

Usnadnění komunikace. O výměnu řidičáku či vydání nového se bude žádat i on-line

Zákon nyní ukládá povinnost vlastnit občanský průkaz každému, kdo oslavil patnácté narozeniny a má trvalé bydliště na území České republiky. Není ale nutné občanku nosit přímo u sebe. Prokázat totožnost, tedy jméno a příjmení, datum narození a v případě potřeby i adresu trvalého pobytu, můžete i řidičským průkazem či cestovním pasem. Může to být ale i kombinace jiných dokladů, ze kterých jsou zřejmé požadované náležitosti. Za odmítnutí výzvy policistů k prokázání totožnosti hrozí pokuta až do výše deseti tisíc korun.

Které doklady bude možné do aplikace nahrát:

- občanský průkaz

- řidičský průkaz

- cestovní pas

- profesní průkaz způsobilosti řidiče

- karty digitálního tachografu

- průkaz pro osoby se zdravotním postižením

- povolení k pobytu pro příslušníky cizích zemí, které občanům vydává stát.



Do budoucna se počítá s rozšířením například o:

- osvědčení o registraci vozidla

- rodný list

- zbrojní průkaz

- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny apod.



O aplikaci:

- aplikace bude dostupná prakticky pro všechny současné telefony (Android i iOS)

- výměna dat proběhne nejprve načtením QR a následně pomocí bluetooth přenosu

- ověření dokladu bude fungovat i v offline režimu

- uživatel si může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole

- bezpečnost uložení dat a způsob výměny dat mezi aplikací držitele a ověřovatele je postavena na celosvětově uznávané, interoperabilní normě ISO 18013/5

- aplikace má aktivní ochranu proti reverznímu inženýrství a počítá i s ochranou uživatelů proti hackerským útokům



Zdroj: Státní tiskárna cenin (STC)