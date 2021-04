„Na jednotlivá pole jsou postaveny nákladní vozy, plně naložené kamením a sutí. Měříme průhyb jednotlivých polí při více než maximálním zatížení celé konstrukce. Jednoduše řečeno - zkoušíme, jestli jsme most postavili dobře a má takové parametry únosnosti a stavební dynamiky, jaké má mít,“ řekl Jan Rýdl, vedoucí oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Zátěžová zkouška začala ve čtvrtek ráno a trvala do čtyř hodin odpoledne. Na most najelo šest plně naložených nákladních aut, každé o váze 32 tun.

„Geodet s figurantem mají digitální nivelační přístroj a lať, která je s čárovým kódem, a to je spárované s digitálním přístrojem. Dole pod námi jsou další dva technici, kteří mají klasický nivelační přístroj a měří poklesy podpěr. Měří se tři cykly - nulové, tedy výchozí zaměření, zatížení a odlehčení, to vše po půl hodinách,“ přiblížil Luděk Záleský, vedoucí měření.

Výsledky první zátěžové zkoušky na poli číslo 1 dopadly podle očekávání.

„Most měl průhyby v řádu milimetrů tak, jak se očekávalo, a vrátil se prakticky do nuly, což je pro nás důležité. Znamená to, že se chová pružně - a to je hlavní kritérium, které potřebujeme znát,“ zmínil.

Součást mimoúrovňového křížení

Stavba estakády nad železniční tratí je součástí mimoúrovňového křížení v Předmostí, na něž navazuje rozšíření Polní ulice.

Součástí vnitřního průtahu městem je i takzvaný průpich - nová silnice protne areál Juty a napojí se na Tovární ulici u autobusového nádraží.

„Estakáda je klíčovým a technicky nejnáročnějším objektem této stavby. Její délka je 516 metrů a skládá se z celkem osmnácti polí. Šířka je 12 metrů a v nejvyšším místě je vysoká 13 metrů,“ shrnul šéf olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

Zátěžová zkouška na mostě byla podle něj jednou z posledních, které bylo nutné provést.

„Od založení estakády do dnešního dne jich byly desítky a všechny potvrdily, že má potřebné a požadované technické parametry,“ zmínil.

Výsledky tohoto testu budou známy zhruba do týdne.

Zmizí špunt v Předmostí

Řidiči se projedou poprvé po nové estakádě už 4. května, protože se ji podařilo dokončit v předstihu - původně bylo zprovoznění v plánu 21. května.

„Je to dobrá zpráva, protože se brzy výrazně zlepší dopravní spojení mezi Olomoucí a Přerovem. Dnes musejí auta zajíždět pod železniční podjezd v Předmostí, který se stal dopravním špuntem, a to se změní. Zprovoznění estakády navíc znamená, že se stavbaři přesunou do další etapy a začnou budovat okružní křižovatku ulic Polní - Velká Dlážka – Lipnická,“ zmínil.

Celá stavba přijde na 358 milionů korun a kompletně hotová by měla být ve druhé polovině září.

Práce už se rozběhly také na opačném konci města - u nádraží, kde se začal budovat takzvaný průpich.

„Technika obsadila okolí autobusového nádraží a ulici Tovární, v příštím roce se stavba přesune do ulice Velké Novosady. Na podzim roku 2022 by měl být průpich hotový,“ uzavřel přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil. (ANO).