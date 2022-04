Účtování v eurech nebude povinné. Stanjura zdůraznil, že podniky budou mít možnost využít variantu, která je pro jejich konkrétní podnikání lepší. „Není to tolik, co chtějí zastánci eura,“ prohlásil v České televizi. Současná vláda stejně jako všechny její předchůdkyně s plošným přijetím eura zatím nepočítá, a ani je nemá ve svém vládním prohlášení. Někteří její členové jsou přesto euru nakloněni.

„Já osobně jsem byl vždy pro přijetí jednotné evropské měny a věřím, že i ve světle posledních událostí se bude postupně měnit názor i napříč českou politickou reprezentací,“ řekl Deníku ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Domácnosti by omezení dodávek plynu z Ruska postihlo jako poslední, řekl Kupka

Podniky změnu postoje vítají. „Možnost platit daně v eurech je výborná zpráva. Doufáme, že tento trend bude pokračovat, a že vláda vidí podobně jako my, že výhody členství v eurozóně převažují,“ řekl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Připomněl, že Česko nyní neplní všechny nezbytné podmínky pro zavedení eura. „Vláda si ale dala v programovém prohlášení jasný úkol, že je splní, a my ji budeme naprosto podporovat, aby se jí to podařilo,“ prohlásil Špicar.

Účtování v eurech se vyplatí zejména firmám orientovaným na export, jimž ušetří část nákladů. Zejména za poplatky, které si banky účtují za zahraniční platby, ale i za čas a práci vlastních zaměstnanců, kteří tyto transakce dosud prováděli. Podle odborníků by to rovněž mohlo některé nadnárodní společnosti přesvědčit, aby do Česka přenesly své regionální sídlo.

Přísné hypotéky. Vlastní bydlení se po změně podmínek stává luxusem

Zavedení eura by podle Špicara mohlo být reálné v řádu let. „Pokud se to nestihne už v tomto volebním období, tak doufám, že nejpozději v tom příštím se to stát musí,“ uvedl. „Když nyní vidíme, jak jsou malé nezávislé měny zmítané nejrůznějšími výkyvy a jak moc je drtí inflace, tak to už snad nebude otázka ‚jestli‘, ale ‚kdy‘, a to i pro každou další vládu,“ tvrdí Špicar.

Inflace přitom i nadále poroste. Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka se může letos vyšplhat na 13 až 14 procent. Odborníci tvrdí, že by v boji s inflací přechod od koruny na euro mohl pomoci. „Slovensko má euro a má nyní nižší inflaci než Česko,“ uvedl pro server iDnes bývalý guvernér Národní banky Slovenska Ivan Šramko. Výhody změny vidí i v otázce vývoje kurzu. „Z tohoto pohledu myslím, že euro přináší velkou výhodu,“ prohlásil.

Výhody zavedení eura si mohou snadno spočítat kupříkladu lidé splácející hypotéky. Zatímco v Česku se letos očekává, že by se jejich sazby kvůli rostoucí základní sazbě ČNB mohly vyšplhat až k sedmi procentům, na Slovensku platícím eurem lidé za hypotéku platí úroky od 0,8 do 1,5 procenta.

Rodiče možná dostanou dva měsíce volna navíc. Na výchovu malých dětí

Přechod k euru má ale také odpůrce. Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka je i dnes výhodnější setrvat u vlastní měny. Domácnostem by se sice vyplatily levnější hypotéky či zjednodušení placení v zahraničí bez nutnosti spekulovat, jestli se kvůli změnám kurzu vyplatí vyměnit koruny na eura měsíc před dovolenou nebo až těsně před odjezdem.

„S korunou bychom ale ztratili jakýsi polštář, kterým lze, když se ekonomice nedaří, pomoci exportním podnikům a nebo naopak při vysoké inflaci zvyšovat sazby a posílit korunu,“ uvedl Novák.