Josef Laufer byl činovníkem fotbalové Slavie, zapáleným hokejovým popularizátorem, nadšeným amatérským sportovcem i píšícím redaktorem. Slavným se stal až coby reportér Československého rozhlasu.

Před pětadevadesáti lety odstartoval svou moderátorskou kariéru a do programu rozhlasového vysílání natrvalo zařadil sportovní přenosy. Jeho život bolestně poznamenaly oba totalitní režimy. Dokument "Haló, hlásí se redaktor Laufer" uvede ČT2 v premiéře v úterý 20. dubna ve 20.55 hodin.

„Josef Laufer byl a je náš nejznámější sportovní komentátor a zároveň byl učitelem nás všech, kteří jsme k tomuto podivuhodnému řemeslu přičichli o něco později,“ říká sportovní moderátor a průvodce pořadem Jaromír Bosák. „Měl oproti nám ale velkou nevýhodu. My už věděli, co bychom mohli nebo měli, ale on byl první. Z jedné vody načisto se postavil k rozhlasovému mikrofonu, aby referoval posluchačům, co se děje na různých stadionech. A dělal to tak dobře, že když už si tehdy někdo zapnul rádio, tak neodcházel od rádiového přijímače, nevstával a nenadával, jen tiše poslouchal.“

Praha, podzim 1926, pražská S.K. Slavia hostí v rámci Středoevropského poháru celek Hungarie Budapešť. Muž, který měl komentovat fotbalové utkání, nepřišel. Rozhlasoví pracovníci narychlo shánějí náhradu, ale nikdo z přítomných dvaceti novinářů si netroufá stoupnout před mikrofon a živě zápas komentovat. Situaci zachraňuje mladý novinář Josef Laufer. Díky náhodě, lásce ke Slavii, fotbalu a pocitu zodpovědnosti se stává slavným a populárním průkopníkem sportovního rozhlasového přenosu.

Narychlo, bez příprav, živě. Josef Laufer svůj křest ohněm zvládl. Začal intuitivně. Nejprve seznámil posluchače u přijímačů se sestavami obou týmu, pak zmínil návštěvnost, promluvil o aktuálním počasí, tu a tam nějaký drobný detail a pak jen svým nezaměnitelným způsobem popisoval, co se na hřišti odehrává. Fotbalové klání proměnil ve strhující proud mluveného slova. Dával oči posluchačům u rozhlasových přijímačů a tím připoutal i ty, kteří se o sport nezajímali. Z Čechů vychoval národ fotbalových a hokejových fanoušků.

Josef Laufer byl velký znalec sportu, měl vědomostní zázemí, měl kontakty ve sportovním prostředí. Byl to novinář, který uměl vypíchnout ve svém komentáři důležité věci a dokázal diváka strhnout. Měl v hlase emoce, humor i radost. Od jeho prvního přenosu přicházely do redakce dopisy, lístky, vzkazy, gratulace, ale i úsměvné výtky, že když komentuje Laufer, jde vše stranou. I práce. Nikdo si nechce nechat ujít sportovní přenos. A pro rozhlas to bylo velmi důležité období.

„Spousta lidí na základě jeho reportáží šla a koupila si rádio. Během jediného roku vzrostl počet koncesionářů více než třikrát. Myslím si, že do značné míry je to zásluha Lauferových sportovních přenosů,“ uzavírá Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu.

Josef Laufer se narodil před 130 lety a jeho život bolestně poznamenaly oba totalitní režimy 20. století. Velký dokument „Haló, hlásí se redaktor Laufer" formou výpovědí, vzpomínek a archivních záběrů připomíná profesní i osobní život legendárního reportéra, který byl svědkem největších triumfů našeho sportu.