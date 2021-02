ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Od loňského března, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, bylo zaznamenáno zhruba 973 tisíc nakažených a 16 072 úmrtí. Počty nových případů nákazy v posledních dvou dnech ve srovnání se stejnými dny předchozího týdne stouply.

Předtím nárůst počtu případů zpomaloval. Počty nově nakažených i úmrtí za posledních 14 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Česko třetí nejvyšší ze všech zemí Evropské unie.

Podíl nově nakažených na celkovém počtu testů ale ve čtvrtek v Česku oproti předchozímu týdnu mírně klesl na 29,4 procenta. Provedeno bylo ve čtvrtek zhruba 24 600 PCR testů a 23.600 antigenních testů, což je u obou typů testů nejmenší počet od začátku týdne.

Klesá i počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici. Za poslední tři dny ubylo hospitalizovaných zhruba o čtyři stovky na čtvrtečních 5856. Ve vážném stavu je 970 z nich. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že pokles hospitalizací je klíčový pro diskusi o opatřeních proti šíření nemoci.

Odložení návrhu změn PSA

Blatný chtěl původně předložit vládě tento týden návrh změn protiepidemického systému PES, ale odložil to. Bude to podle něj na řadě, až v nemocnicích bude 3000 až 4000 lidí s covidem. "Jakmile dojde k poklesu hospitalizovaných na lůžku, tak potom se budeme bavit znovu o tom, jakým způsobem budeme dále postupovat, jakým způsobem budou nastaveny jednotlivé úrovně (PES)," uvedl po čtvrtečním jednání vlády.

Nejrychleji se ze všech okresů Česka koronavirus šíří už několik týdnů na Trutnovsku. Za posledních sedm dní tam přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 1064 případů covidu-19.

V Česku oficiálně platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Indexem PES se měla původně řídit opatření proti šíření nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek řekl, že skóre PES už není pro určování opatření relevantní.

Reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření nemoci, dnes stouplo ze čtvrtečních 0,96 na zhruba 0,99.

Ostatní tři ukazatele, kterými se kromě reprodukčního čísla řídí výpočet indexu PES, ale klesly. Oproti čtvrtku se snížil průměr počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro pátý stupeň pohotovosti PES. Ve čtvrtek vláda některá opatření ještě zpřísnila. Od poloviny ledna se přitom rizikové skóre PES drží vytrvale na hodnotách pro nižší čtvrtý stupeň.

Při představování systému PES loni v listopadu ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že zmírnění opatření se bude zvažovat, když index rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu. Ministr Blatný tehdy také tvrdil, že cílem PES je, aby se lidé mohli připravit na rozvolňování, nebo zpřísňování opatření proti covidu-19.

Ve čtvrtek Blatný po jednání vlády prohlásil, že index PES už nemá pro určování opatření význam. "V současné době pro to, co se bude dít dál, toto vlastní skóre není relevantní. Je nyní potřeba se zaměřit zejména na to, aby se začaly uvolňovat nemocnice," uvedl.

V Česku bylo loni 27. prosince zahájeno očkování proti covidu-19, vakcínu dostávají zatím především zdravotníci a lidé ve věku nad 80 let. Celkem bylo zatím podáno zhruba 251 tisíc dávek vakcín. Potřebnou druhou dávku zatím dostalo přes 28 tisíc lidí. Ve čtvrtek bylo podle webu ministerstva očkováno 11 374 lidí, což je nejnižší počet podaných dávek vakcín za všední den od 11. ledna. Některé kraje musely v posledních dnech kvůli nedostatku vakcín přerušit očkování. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl České televizi, že očkování nebude tak rychlé, jak se původně očekávalo.