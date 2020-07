„Pravidla odškodnění upravuje platná legislativa a jeho výše je např. u zraněných osob závislá na závažnosti zdravotní újmy. V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, o jak vysokou částku celkově půjde,“ řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

České dráhy požádaly všechny účastníky události a rodinné příslušníky obětí, aby je kontaktovaly e-mailem na adrese Gorner@gr.cd.cz. Kontaktní informace zveřejnil dopravce na svých stránkách i v němčině, jedna oběť a část zraněných byla z Německa.

Dopravce čeká ještě rozhodování, co dál s poničenými jednotkami z nehody. Podle Rajnochové byla vozidla dopravena během noci do depa. Jednotka RegioShark (řada 844) byla odtažena do Plzně a motorový vůz řady 814 byl přepraven do depa v Chebu.

„Nejvíce poškozený řídicí vůz RegioNovy řady 914, který zatím zůstává v Perninku, má poškozený podvozek a předpokládá se jeho odvezení pozemní cestou. V depech budou vozidla komisionálně prohlédnuta a na základě podrobné prohlídky a zjištěného rozsahu poškození bude rozhodnuto o dalším postupu,“ dodala Rajnochová.