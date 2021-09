Takto popisují autoři projekt POHO Park, který by měl vzniknout v reálu uzavřeného Dolu Gabriela na okraji Karviné. „V turistickém ruchu vidíme určitou možnost, jak regionu Karvinska ekonomicky pomoci po ukončení těžby uhlí. Na druhou stranu ale také chceme, aby zde trávili čas i místní obyvatelé,“ říká Petr Birklen, vedoucí rozvojových projektů, environmentální expert a člen představenstva společnosti Moravskoslezské investice a development.

Co si pod názvem POHO Park máme představit?

Projekt v zásadě usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny, které přiblíží historii tohoto území návštěvníkům a zároveň jim dá nahlédnout do kuchyně budoucí transformace. Chtěli bychom nějakou atraktivní formou lidem ukázat, že to, co jsme krajině a vůbec tomuto regionu dlouhá léta v podobě miliard tun uhlí brali, chceme nyní vracet. A to s respektem k místu, ale i s energií, která dá území nový směr.

Jak moc se samotný areál nebo jeho okolí promění?

Projekt počítá i s proměnou širšího okolí Dolu Gabriela. Jeho poloha je naprosto unikátní, je ponořen v zeleni a přitom dobře dostupný. Je to skvělé místo pro aktivní odpočinek i relaxaci třeba formou glampingu relaxačních obytných objektů vnořených mezi stromy a propojených stezkou.

Zaměříme se také na propojení Gabriely s další významnou dominantou, kostelem svatého Petra z Alkantary. To propojení bude jak vizuální, jako bylo kdysi v minulosti, když ještě stála stará Karviná a důl fungoval, tak fyzické prostřednictvím stezky, která by měla sama o sobě nést řadu informací o minulosti území. Měly by zde být i naznačeny původní ulice prostřednictvím výsadby stromů, umístěním artefaktů v krajině a podobně.

