Nejvíce nakažených i nadále hlásí Praha, více než 300 nemocných osob dosud laboratoře odhalily ve Středočeském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Vůbec nejméně pacientů s chorobou covid-19 zatím testy potvrdily v Jihočeském a Královéhradeckém kraji.

Denní přírůstky v počtu nakažených za poslední týden značně kolísají. Zatímco v neděli hygienici oznámili pouze 160 nových případů koronaviru, v pátek a v úterý narostl počet nemocných o více než 300 pacientů. Stejný vývoj má však také počet provedených testů - zatímco v neděli laboratoře prověřily 2798 vzorků, v pátek a v úterý to bylo 5247, respektive 6206 vzorků. Jak ukazují grafy ministerstva zdravotnictví, podíl osob s prokázaným onemocněním na celkovém počtu testovaných mírně klesá.

Pozitivní zprávou je klesající hodnota reprodukčního čísla R, které udává rychlost, s jakou se nákaza šíří. „Na začátku jsme použili reprodukční číslo 2,6. Nově od března odhadujeme, že první vlna opatření reprodukční číslo snížila na 1,32 a omezení volného pohybu na 1,1,“ uvedl ve středu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Současně v poslední době slyšíme, jak jsou vládní opatření přehnaná a neadekvátní. Toto je model, jak by to v ČR vypadalo, kdyby u nás případy rostly tempem některých zemí, které jsou “před námi”. #spolutozvladneme pic.twitter.com/b5Ys15CYtk — Jan Hamáček (@jhamacek) April 2, 2020

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček dnes na twitteru poděkoval všem, kteří dodržováním vládních opatření přispěli ke snížení průměrného mezidenního nárůstu v počtu nemocných. Zároveň také zveřejnil graf, jak by osob nakažených koronavirem v Česku přibývalo, pokud by se nákaza šířila stejným tempem jako v některých jiných zemích.

Vyhrazená lůžka

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s účinností od dnešního dne hejtmanům jednotlivých krajů a pražskému primátorovi vyčlenit ve zdravotnických zařízeních nejméně 60 lůžek na 100 tisíc obyatel pro osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby a u nichž se porkáže onemocnění covid-19. Do této skupiny spadají osoby s handicapem či senioři.

„Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění … na území České republiky,“ stojí v dokumentu.

Návrat k běžnému životu

Jak dlouho budou opatření proti koronaviru pokračovat zatím není jasné. Podle premiéra Andreje Babiše by se všek život v Česku mohl vrátit do normálu koncem května nebo v červnu. Uvedl to v živém vysílání na webu Blesk.cz. Zlomové období bude podle premiéra konec dubna.

Nakažení v Česku

Zatímco na počátku epidemie přicházela drtivá většina nakažených ze zahraničí, v současné době se již 84 procent pacientů nakazilo na území České republiky. Ze zbývajících 16 procent pacientů si nejvíce lidí přivezlo koronavirus z Rakouska a Itálie.

Mezi nakaženými mírně převládají muži (51,5 procenta). Mezi nakaženými je podle ministerstva zdravotnictví 17 procent osob ve věku na 65 let, naopak věková skupina dětí mladších patnácti let tvoří pouze pět procent nakažených.

V nemocnicích bylo dosud hospitalizováno 342 pacientů, u kterých byl zaznamenán vážnější průběh onemocnění. Ve vážném stavu je podle informací ministerstva zdravotnictví 72 pacientů, kteří jsou umístěni na jednotkách intenzivní péče.