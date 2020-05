On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V pondělí přibylo v republice 111 nových případů covidu-19, což je nejvyšší denní přírůstek od 21. dubna. Laboratoře provedly 7349 testů. Podíl nově zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů tak stoupl z nedělních 0,59 procenta na 1,51 procenta, což je nejvyšší hodnota za celý květen.

"S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování," uvedlo ministerstvo.

Epidemiologové po uvolňování opatření z 11. května očekávali, že denní nárůst nových případů může vzrůst nad sto. "Takže to není nic, co by bylo děsivé, na druhou stranu se musí ten trend samozřejmě sledovat," řekl Radiožurnálu epidemiolog Rastislav Maďar. Nové případy přibyly zejména v Moravskoslezském kraji v Karviné a v Praze.

Podle Maďara se zatím neděje nic dramatického, ale kdyby trend pokračoval, přibyly by nákazy mimo známá ohniska a stoupl procentuální nárůst, byl to to důvod ke zvážení, zda s další vlnou rozvolnění 25. května postupovat opatrněji. "Zajímají nás především data z tohoto týdne a pokud se do konce tohoto týdne situace nezhorší dramaticky, tak nastane ta vlna v pondělí 25. května," dodal Maďar.

Za dnešek zatím stoupl počet potvrzených případů nákazy koronavirem o 18 na 8604. Vyléčených zůstává stejně jako jich bylo podle revidovaných údajů ministerstva v pondělí, tedy 5687. Aktuální počet nemocných, což je počet případů covidu-19 po odečtení vyléčených a zemřelých, tak činí 2616. Oproti pondělku se mírně zvýšil.

Celkem se od začátku epidemie v Česku nakazilo 8594 lidí. Nejvíce potvrzených případů je v Praze, a to 1983. Více než 1000 nakažených hlásí rovněž Moravskoslezský a Středočeský kraj. V hlavním městě je i největší podíl případů nákazy na počet obyvatel. Na sto tisíc obyvatel Prahy připadá více než 152 nakažených. Naopak v jižních Čechách evidují zhruba 28 nakažených na sto tisíc obyvatel, což je nejméně v Česku.

Praha má také nejhorší bilanci obětí, s covidem-19 dosud v hlavním městě zemřelo 93 lidí. V Moravskoslezském kraji zaznamenali 48 obětí, v Karlovarském 35, ve Středočeském 23 a v Ústeckém 21. Nejlépe je na tom Zlínský kraj se dvěma zemřelými.

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh. K dnešnímu ránu bylo hospitalizováno 169 lidí s covidem-19, z toho 33 jich bylo v těžkém stavu.