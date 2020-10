Od března se v České republice nákaza prokázala u 208 915 lidí. Z nich se 83 136 vyléčilo. Většina nakažených má sice mírný průběh nemoci, ale počet hospitalizovaných v posledních dnech výrazně roste. V nemocnicích je s koronavirem 4417 pacientů, přibližně čtyřikrát více než na počátku října. Zhruba na trojnásobek za stejnou dobu stoupl i počet těžkých případů, kterých je podle posledních údajů ministerstva 657.

Z celkového počtu provedených testů byla v posledních osmi dnech pozitivní vždy více než čtvrtina. Samotné množství testů přitom také roste. V úterý jich laboratoře poprvé provedly více než 40 tisíc, pozitivních bylo téměř 30 procent. Středeční bilanci testů ministerstvo zveřejní dnes vpodvečer.

Nejvýrazněji nyní přibývá nakažených na Prostějovsku. Za posledních sedm dní se tam objevilo téměř 882 nových případů covidu-19 v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Jen nepatrně lepší je situace na Zlínsku, kde přibylo za uplynulých sedm dní 879 nakažených na sto tisíc obyvatel. Více než 800 případů zaznamenaly ještě okresy Hradec Králové a Plzeň-jih.

Naopak relativně nejlepší epidemická situace je na Chebsku, kde na sto tisíc obyvatel připadá 266 infikovaných. Pod hranicí 300 nových případů se drží ještě Karvinsko.

Omezení prodeje i pohybu

Kvůli rychlému šíření nákazy je ode dneška až výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb. Lidé mohu nakoupit jen základní zboží. I ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie nebo lékárny. Výjimku z uzavření obchodů mají ještě prodejny pohonných hmot, krmiv a potřeb pro zvířata, brýlí nebo novin a časopisů. Z uzavření služeb dostaly od vlády výjimku zase autoservisy, výdejny zásilek, květinářství, galanterie či servisy elektroniky a domácích spotřebičů.

Na minimum je omezen pohyb lidí a setkávání s ostatními, vyjma cest do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) je omezení volného pohybu lidí nejúčinnější formou prevence šíření koronaviru. Pokud by pohyb nebyl omezen, nestačila by podle jeho středečního vyjádření kapacita zdravotnického systému. Kromě nejnutnějších cest ale mohou lidé vyrazit třeba také do přírody či na chaty. Setkat se však mohou pouze dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti.