Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové činí průměrný denní přírůstek potvrzených případů za posledních sedm dní 5012, výrazně však ubylo i provedených testů. České laboratoře jich během posledního týdne průměrně uskutečnily 14 053.

Za důležitou pak Rážová označila skutečnost, že týdenní pozitivita je 24 procent. "Trvá komunitní šíření. Procento pozitivity klesá, ale zatím pomalu," shrnul situaci ministr zdravotnictví.

Alarmující také je, že dál přibývá počet nakažených v domovech pro seniory. "Zranitelná skupina je stále zasažena," varovala Rážová. "Stále registrujeme velký zásah epidemie do zranitelných skupin obyvatel, a to především ve věku 65+. Jen za první polovinu listopadu máme v této skupině čtrnáct tisíc diagnostikovaných," upřesnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „I v této zranitelné skupině obyvatel epidemie brzdí. Stále to ale znamená denní přírůstky v počtu 1000 až 1200."

Velmi dobré jsou podle ministerstva zdravotnictví výsledky trasování - do 24 hodin se podle Rážové daří vytrasovat 84 pozitivních, jejich pozitivní kontakty ze 76 procent. Jak Rážová, tak Blatný však upozornili, že klesá ochota kontaktovaných lidí spolupracovat s telefonními operátory.

Podle Duška může mít Česko do konce listopadu 30 nebo 40 tisíc nově diagnostikovaných.

Reprodukční číslo

Aktuální odhad reprodukčního čísla pro celou Českou republiku je aktuálně 0,72. "Jedná se o pozitivní zprávu, situace je ale nestabilní," uvedl Dušek. Situace se v jednotlivých krajích vyvíjí různě - nejvíce aktuálně klesá hlavní město Praha.

Počty hospitalizovaných začínají mírně klesat, zůstávají však velmi vysoké. "Musí ještě hodně klesnou, aby bylo možné uvolnit kapacity pro elektivní péči," vysvětlil Dušek.

Podle Blatného by měla být v prvním kvartále 2021 k dispozici vakcína „Jsou vytipovány skupiny, které budou očkovány jako první.Vakcína nebude povinná. V prvních dodávkách půjde o desítky nebo stovky dávek. Celkový počet pro celou populaci bude k dispozici v průběhu roku 2021,“ oznámil Blatný.

Protiepidemický systém PES:

Česko během posledního týdne zaznamenalo další pokles počtu nově potvrzených případů nákazy covidem-19. Ve čtvrtek sice přibylo nejvíce případů za posledních šest dní - 6471 -, ve srovnání s předchozími týdny jde ale o výrazný pokles.

Plánovaný přesun do čtvrtého stupně rizika podle systému PES bude znamenat například to, že hromadných akcí se bude moci účastnit šest lidí, noční zákaz vycházení začne platit až ve 23:00 a povolený počet účastníků svateb, pohřbů a bohoslužeb se zvýší na 20.

Ministr zdravotnictví na vládě předloží mimořádné opatření, v němž jsou zařazeny podmínky pro prodej vánočních stromků a kaprů. „Kapři a stromečky budou. Co se týče Mikuláše, uvidíme za týden,“ uzavřel Blatný.

Cestovatelský semafor

Od pondělí 23. listopadu budou při návratu z Řecka nově potřebné testy na koronavirus. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) bude totiž země na cestovatelském semaforu červená, naopak Lotyššsko se vrátí do oranžové.