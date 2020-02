„Dnes dopoledne se na plicní ambulanci v Kroměřížské nemocnici obrátil muž, který měl příznaky chřipkového onemocnění a který uvedl, že na konci prosince a na začátku ledna byl jako turista v Číně. Naši zdravotníci ihned udělali nezbytná opatření, vybavili se ochrannými pomůckami, pacientovi nasadili roušku a umístili jej do izolace, informovali také hygieniky,“ uvedl Havrlant.

Pacient byl následně tranportován na Infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice, kde bude hospitalizován v izolaci a kde mu také budou odebrány vzorky. „Vzorky odešleme na rozbor do specializované laboratoře, aby mohla být případná nákaza novým koronavirem potvrzena či vyloučena. Výsledky by měly být známy zítra,“ dodal mluvčí.

Na vozítkách, v roušce a v plášti. Zdravotníci převezli 40letého muže s podezřením na koronavirus z Kroměříže na infekční oddělení uherskohradišťské nemocnice. Tam bude čekat na výsledky. Pacient navštívil na přelomu roku Čínu, stěžuje si na horečku a vykašlávání krve. pic.twitter.com/W3NeuUsw6b — Události Brno (@UdalostiBrno) January 27, 2020

Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka se jedná o devětatřicetiletého muže s podezřením na zasažení infekcí koronavirus, který se před 14 dny vrátil z Číny a má zdravotní potíže s příznaky chřipky. Situace kolem koronaviru mu dělala starosti, sám proto přišel do nemocnice v Kroměříži. Odtamtud jej v pondělí transportovali do Uherskohradišťské nemocnice na specializované infekční oddělení.

„Bude asi 8 hodin trvat, než se ověří první výsledky které prokážou, zda má tento pacient jinou chorobu nebo se jedná o tento virus. Pokud by se podle laboratorního vyšetření potvrdilo, že pacient je pozitivní, tak by se ještě musela tato vyšetření opakovat a potvrdit ve speciální laboratoři, což by trvalo několik dalších hodin. V každém případě je tento pacient izolován a je to tak, že jde o člověka který přicestoval před 14 dny z Číny, tohle podezření bereme vážně. V každém případě jakmile by se u tohoto pacienta koronavirus potvrdil, tak se zavede speciální režim a zacházení s ním,“ přiblížil Jiří Čunek.

„Odebrané vzorky od pacienta z Kroměřížska se právě zkoumají v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu. Ten funguje 24 hodin, výsledky by měly být známy v několika hodinách,“ doplnila později pracovnice tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Podezření na nákazu z Opavska

Možnost nákazy koronavirem aktuálně zkoumají už i krajští hygienici v Moravskoslezském kraji a neberou případ na lehkou váhu. Nezletilá dívka z Opavska, avšak občanka Čínské lidové republiky, před jedenácti dny přiletěla právě z nákazou sužované země.

Infekční oddělení v Opavě podle zjištění Deníku situaci konzultovalo s ministerstvem zdravotnictví a rodině byla nařízena domácí karanténa. U dívky se totiž projevovaly symptomy odpovídající koronaviru a s ohledem na její pobyt v Číně v době, kdy už se u některých nakažených mohla nabíhat inkubační doba, nebylo radno nic podceňovat.

Dnes v podvečer se příznaky odpovídající koronaviru (vysoká teplota a kašel) projevily také u muže ve věku přes třicet let, který z Číny přicestoval před třemi týdny. Také v jeho případě nyní vzorky zkoumá Státní zdravotní ústav v Praze.

Jaký bude další postup, zda hrozí propuknutí epidemie také u nás a na co si v těchto dnech dát pozor v rozhovoru pro Deník odpověděla ředitelka krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová:

První případ se objevil také na jihu Čech. Na infekčním oddělení nemocnice v Českých Budějovicích skončil čínský turista, který do Česka přicestoval v neděli. Podle ředitelky tamní hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové může jít o chřipku či jiné podobné onemocnění, nelze však vyloučit ani závažný virus.

Onemocnění v Praze se nepotvrdila

Pražská nemocnice zatím přijala dva lidi s podezřením na nemoc způsobenou koronavirem, který je označován názvem 2019-nCoV. Jeden vietnamský pacient nakažený nebyl, během odpoledne byl oznámen také výsledek testů u turistky z Brazílie. Negativní. „Dál zůstává v karanténě, ale může být i doma,“ napsal zpravodajský portál iDNES.cz.

„Vyšetřuje se to stejně jako klasická chřipka. Udělá se výtěr z nosohltanu a k tomu se vezme zkumavka krve. To se odesílá do Státního zdravotního ústavu,“ řekla na tiskové konferenci doktorka Kristýna Hermannová z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Tento virus podle ní není považovaný za nebezpečnou nákazu. To znamená, že případní pacienti nebudou umístěni v bioboxu, ale budou izolováni jen na obyčejném nemocničním pokoji. Přístup k nim budou mít pouze lékaři v ochranných pomůckách, například speciálních rouškách či brýlích. Pacienti navíc nebudou muset být převáženi na specializované oddělení Na Bulovce, ale mohou být i na běžných infekčních klinikách.

Pro podezření na koronavirus přitom jsou rozhodující dva parametry: Že se člověk pohyboval v rizikové oblasti a že vykazuje příznaky. „Nejlepší je při podezření ze strany pacienta telefonický kontakt, to znamená nechodit sem rovnou,“ říká Hermannová. Když člověk není z Prahy, postačí podle ní zavolat praktickému lékaři nebo na kliniku. Lékař pak ve spolupráci s epidemiologem rozhodnou.

Infekční klinika pražské Nemocnice Na Bulovce je na případné pacienty nakažené koronavirem připravena. Podle mluvčí Simony Krautové jsou na specializovaném pracovišti pro tyto případy vyčleněny dva volné pokoje. Pokud by se u někoho infekce potvrdila, podléhal by pacient izolaci.

Speciální sanitky

„Úskalí situace kolem koronaviru je i v tom, že nákaza vypukla v v období chřipkové epidemie, lidé cestují a je to jen otázka času, kdy se rozšíří,“ míní náměstek pro léčebnou péči Zdravotnické Záchranné služby Zlínského kraje Dorian Pfeifer.

Doplnil, že koronavirus je zrádný v tom, že do vypuknutí nákazy je dlouhá inkubační doba. Podle něj však existuje plán, podle kterého se v případě vypuknutí nebezpečné nákazy složky Integrovaného záchranného systému řídí.

„Nejdříve na místo kde se nachází pacient, přichází pracovníci hygienické stanice, ti mimo jiné prověří v jakém je stavu, i kde se před vypuknutím onemocnění pacient pohyboval. Pak přijdou na řadu zdravotní záchranáři, kteří jsou oblečeni v ochranných oblecích,“ přiblížil Dorian Pfeifer.

Pacienti jsou v takových případech převáženi ve speciální, k tomu určené sanitce. Každý kraj je vybaven jedním takovým vozem, v případě potřeby si pak záchranáři vypomáhají. I oni prochází dekontaminací, kterou jim provedou hasiči a společně s doprovodným vozem pak převážejí pacienta do nemocnice Na Bulovce v Praze. Po další dekontaminaci se záchranáři vrací doprovodným vozem zpět, sanitka, která převážela nakaženého pacienta projde na místě na specializovaném pracovišti dekontaminací.

„Celý postup v těchto situacích máme jasně daný, spolupracujeme s KHS ZLK i s dalšími složkami IZS, pravidelně se zúčastňujeme cvičení na toto téma,“ ubezpečil náměstek Pfeifer.