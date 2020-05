On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl v pátek na tiskové konferenci, kde pravidla pro uvolňování opatření přijatých k zamezení šíření nového typu koronaviru představil, že přesná pravidla stanoví ředitelé konkrétních zařízení.

"Na základě epidemiologické situace v dané lokalitě mohou zavést i přísnější opatření, ale mělo by to být objektivně zdůvodněno," řekl Vojtěch. Podobně tomu může být i v případě dětských návštěv, některé nemocnice je zakazují například i v době každoroční chřipkové epidemie.

Roušky a dezinfekce

Návštěvy dál nebudou smět za lidmi, kteří mají kvůli nákaze koronavirem nařízenou karanténu. Návštěvy u zdravých klientů musí mít roušky a dezinfikovat si ruce, budou také dotazováni na přítomnost příznaků covidu-19. Při naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia jim bude návštěva zakázána.

Podle doporučení je ideální setkávání s návštěvou venku nebo aspoň ve vyhrazené místnosti. Na vícelůžkových pokojích by měla být návštěva od dalších klientů oddělena paravánem nebo podobnou zástěnou. Doporučuje se návštěvníkům poskytnout návleky na obuv a plášť, pokud je zařízení má. Pokud by se epidemiologická situace zhoršovala, je připravená i přísnější forma opatření. Návštěvy by se například musely hlásit dopředu.

Nákaza novým koronavirem se objevila v několika desítkách domovů pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných nebo podobných zařízeních. Často v nich onemocněli klienti i personál, mnohde několik desítek lidí. Z obavy před zavlečením nákazy v některých zůstávali zaměstnanci izolováni několik týdnů a nechodili domů k rodině. Zaměstnanci mají povinnost se pravidelně nechat testovat na covid-19.