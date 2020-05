S účinností od 27. dubna zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která omezila volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je nepřijala vláda jako celek podle zmíněného krizového zákona. Expert na zdravotnické právo Dostál označil postup ministerstva za „právnické chytračení“.

Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné, ale ministr Adam Vojtěch proti němu podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který by o ní měl rozhodnout v řádu několik týdnů. Předseda senátu Štěpán Výborný zdůraznil, že i za výjimečné situace orgány veřejné moci musejí dodržovat pravidla. Odmítl, aby pravomocí zasahovat do základních lidských práv a svobod disponovalo pouze jedno ministerstvo.

Nové soudy?

Ode dneška může ministr zdravotnictví epidemiologickou situaci regulovat jen na základě platné legislativy. „Nebude moci vydat závažná opatření, aniž by byla ohrožena soudními žalobami,“ řekl Ondřej Dostál Deníku. Upřesnil, že Vojtěch má kompetence například na omezení lůžek nebo zákaz školní výuky, ale nikoli na globální zásahy do služeb, maloobchodu nebo volného pohybu. „Na to by vláda potřebovala nouzový stav, nebo to bude opětovně napadeno a zrušeno,“ uvedl.

Sám chce nejprve počkat na definitivní verdikt Nejvyššího správního soudu. „Pokud by ale ministr do té doby vydal nějaké zásadní nařízení, tak se mu do toho pustím buď já, nebo kterýkoli jiný právník, který si přečetl rozsudky Městského soudu v Praze,“ sdělil Ondřej Dostál.

Dodal, že vláda mohla i nadále využívat institut nouzového stavu. „V jeho prodloužení jí brání jen ego pana premiéra Babiše, který se nechce podrobit parlamentnímu přezkumu. Pokud by přišel do sněmovny a přednesl vědeckými daty podloženou žádost na vyhlašování opatření podle nouzového stavu, nedovedu si představit, že by mu poslanci nevyšli vstříc,“ uzavřel právník.

Příbuzenské svazky

Žaloby doprovází zajímavý aspekt, byť na podstatu věci nemá žádný vliv. Senátu Městského soudu v Praze, který zrušil čtyři nařízení ministerstva zdravotnictví, předsedal Štěpán Výborný, bratr poslance a bývalého šéfa lidovců Marka Výborného.

O kasační stížnosti bude rozhodovat senát v čele se soudcem Filipem Dienstbierem, bratrancem senátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD). Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že Výborný se měl z případu vyloučit kvůli podjatosti.

Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová ale míní, že prostý fakt příbuzenského svazku rozhodně není důvodem k podobnému postupu. Poslanec Výborný při zrušených aktech ministerstva zdravotnictví nehráli žádnou roli. Naopak jeho vyloučení by podle Zemanové mohlo porušit právo na zákonného soudce.

Rekapitulace právníků platformy Rekonstrukce státu

• Svoboda pohybu a pobytu: Vláda pomocí krizového zákona zakázala vycestovat ven z ČR, ačkoliv toto právo je garantováno Listinou a nemůže být omezeno krizovým zákonem. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakazující volný pohyb a maloobchod zrušená pražským městským soudem neměla dostatečný právní základ. Povinné nošení roušek mimo bydliště nebylo poměřeno testem proporcionality.



• Právo na informace: Vláda po celou dobu epidemie neposkytla anonymizovaná data o jejím vývoji pro širokou veřejnost, ani pro vědecké a analytické účely. Ministerstvo zdravotnictví navíc po určitou dobu nezveřejňovalo informace o nákupech ochranných prostředků.



• Právo na samosprávu: Babišův kabinet protiústavně narušil právo na samosprávu tím, že zakázal konání zasedání obecních a krajských zastupitelstev.



• Volební právo: Vláda svým usnesením protiústavně odložila senátní volby na Teplicku, což musela napravit cestou zákona.