Multifunkční areál Panský dvůr Telč se za dobu svého fungování stal oblíbeným cílem výletníků a turistů. Rozlehlý soubor bývalých hospodářských staveb za přispění desítek milionů z fondů EU proměnila společnost PDT, s. r. o.,v komfortní turistické a volnočasové centrum. „V běžné době před pandemií prošlo naším areálem přes 40 tisíc lidí ročně a zejména v létě se kolegové v areálu opravdu nezastavili,“ přiblížil jednatel společnosti PDT, s. r. o., Pavel Šilhan dřívější turistické sezony na Panském dvoře Telč.

Pro město Telč, hojně navštěvované turisty, představuje oživení panského dvora velice pozitivní změnu. Areál na okraji historického centra totiž po roce 2000 začal rychlé chátrat. Budova velkostatku, která patřila do zrodu Československa majitelům telčského zámku, sloužila v posledním období jako školní statek místní zemědělské školy. Její žáci si zde odbývali praxi u koňů nebo krav. V roce 2004 však školní statek zanikl. Za několik let se podařilo společnosti PDT díky dotaci ve výši přes 35 milionů korun chátrající brownfield ve městě chráněném UNESCO opravit.

Dnes je součástí areálu restaurace s pivem z vlastního pivovaru, penzion se 44 lůžky, informační centrum s půjčovnou elektrokol a také kavárnas rozlehlou dětskou hernou. K tomu zde na všechny čeká i spousta zábavy. Zajímavostmi hýří naučné expozice zemědělství, lesnictví a rybářství. Sportovní nadšenci využijí lezeckou stěnu či drytool s cepíny. Milovníky zábavy potěší různé kulturní akce – výstavy, koncerty, divadla, kino a festivaly, které se zde konají. Mimo akce pro veřejnost v areálu probíhají různé firemní teambuildingové akce, svatby či soukromé oslavy. Běžný provoz zajišťuje v současné době tým 19 kolegů. „Přes léto nám pomáhá až zhruba desítka dalších brigádníků,“ upozornil Pavel Šilhan.

Uzavření využili k přípravě akcí

V koronavirovém období čilý ruch v areálu Panského dvora Telč ustal. „Máme otevřeno pouze výdejní okénko, kde si mohou zájemci zakoupit piva z produkce našeho pivovaru. Nabízíme čtyři druhy piva – tři spodně kvašené a jedno svrchně kvašené,“ uvedl v polovině února jednatel spoluinvestorské firmy Panský dvůr Telč Michal Štefl. Uzavření areálu v koronavirové době se snaží využít hlavně k přípravě akcí, aby mohli reagovat ihned, jakmile to vládní opatření dovolí. „Současná covidová doba, i když ekonomicky poškodila fungování areálu, paradoxně pomohla lidem objevovat krásy naší země. A Telč i okolí má v tomto hodně co nabídnout,“ zamýšlel se Pavel Šilhan.

Z chystaných akcí, které chtějí realizovat, až to podmínky dovolí, zmínil například Telčské divadlení, jež každoročně pořádají ve spolupráci s lokálními divadelními spolky. Dále plánují část Prázdnin v Telči, sportovní cyklonezávod KolemTelče, mezinárodní akci BMXtreme fest. A rádi by uspořádali již 6. ročník Pivního festu, kde bude opět možné ochutnat piva z malých pivovarů nejen z Vysočiny.

Cyhstají smyslovou zahradu a wellness

Kromě přípravy akcí pro zabavení návštěvníků a turistů pracují na Panském dvoře Telč také na dalším rozvoji celého areálu. Už letos v létě chtějí otevřít smyslovou zahradu. „Půjde o odpočinkovou zónu, kde se budou moci návštěvníci seznámit se stovkami bylinek a rostlin. U každé bude cedulka s názvem a QR kódem, pomocí něhož si mohou návštěvníci stáhnout další detailní informace. Součástí zahrady budou i ovocné stromy, z nichž si lidé ochutnají čerstvé plody. Bude si možné také na chvíli odpočinout na lavičkách a trávníku,“ prozradil Michal Štefl.

Podívejte se na Mapu projektů EU.

V letošním roce také dojde na rozšíření ubytovacích kapacit. „Do poloviny roku chceme v našem penzionu stávající kapacitu navýšit o dalších osm lůžek. Pro turistickou sezonu v příštím roce bychom pak chtěli celkovou kapacitu dokonce zdvojnásobit,“ upřesnil Štefl.

V dalších etapách chystá také pokračování revitalizace areálu, a to v úzké spolupráci s městem Telč, které se podílí například investicí do rekonstrukce části páteřní komunikace a osvětlení. „Finančně násobně náročnější, než je stávající první a druhá etapa revitalizace areálu, bude projekt lázeňsko-wellnessového centra. To počítá s návštěvností v řádu stovek lidí denně. Součástí projektu je také rekonstrukce památkově chráněné barokní sýpky. Pokud vše poběží podle plánu, pak bychom výstavbu centra zahájili do roku 2023 a dokončili ji v roce 2025,“ netajil velké plány Štefl.

Pavel Šilhan: Na začátku byla iniciativa ministra kultury

Nové turistické lákadlo s názvem Panský dvůr Telč vzniklo před více než pěti lety proměnou někdejšího velkostatku v Telči. O jeho vizáž i využití se postarala společnost PDT, s. r. o., která jej provozuje.

O tom, jak se podařilo z komplexu zanedbaných staveb vybudovat za přispění evropských dotací multifunkční areál, jenž se v předkoronavirové době těšil návštěvnosti desetitisíců turistů ročně, jsme si povídali s jednatelem společnosti PDT Pavlem Šilhanem.

Odkud se zrodil váš zájem o dlouho opuštěný areál bývalého velkostatku v Telči? A co vás poté přimělo tak nákladný projekt realizovat?

Na začátku stála iniciativa bývalého ministra kultury Václava Jehličky, který nás upozornil na možnost a svým způsobem i nutnost zrekonstruovat hospodářského zázemí lichtenštejnského panství. Postupné ukončení aktivit v tomto areálu by totiž vedlo jen k další devastaci jeho stavu. A co nás vedlo k realizaci našeho projektu? Myslím si, že po lidech by neměly zůstat na konci kariéry pouze nahromaděné peníze, ale především něco užitečného i hezkého. Areál Panského dvora Telč by snad mohl na tento cíl aspirovat, a to i díky dotačním penězům, které se na tento projektpodařilo získat.

Pavel Šilhan je jednatelem společnosti PDT, která provozuje Panský dvůr v TelčiZdroj: Archiv Panský dvůr TelčJak jste došli k závěru, jakým způsobem budete rozlehlý areál využívat?

Možnosti funkčního zaměření areálu byly zúženy na oblast cestovního ruchu a kulturně sportovního zaměření. V té době se připravovala výzva v rámci programu IROP na podporu programů strategických projektů kraje v rámci NUTS Jihovýchod. Kraj Vysočina se pod vedením hejtmana Jiřího Běhounka rozhodl podpořit několik projektů a mezi nimi i ten náš. Určitou roli v zaměření podpory sehrál jistě i status města Telče, zařazeného mezi památky UNESCO.

Myslím, že citlivá revitalizace areálu vedená profesorem Hrůšou se zdařila. Nicméně po ekonomické stránce funkcionality typu zemědělského muzea, koncertního prostoru, kongresového sálu, dětské herny, lanového centra a kavárny nezajistily samy o sobě ekonomickou udržitelnost a finanční stabilitu tohoto projektu. Proto do projektu vstoupila i společnost Panský dvůr Telč, s. r. o., která zajistila prostředky na modernizaci dalších částí areálu v ekonomicky zajímavějších oblastech, jako je ubytování, provoz restaurace, pivovaru a smyslové zahrady.

Na kolik vyšla celková investice a jakými částkami přispěla Evropská unie?

Z finančního hlediska objem podpory projektu ze strany evropských fondů dosáhl řádově čtvrtinové hodnoty ze zhruba 150 milionů korun dosavadních investic do projektu rekonstrukce areálu. Toto číslo je však vztaženo k celkové investici do areálu, samotný dotační projekt na rekonstrukci první části areálu byl podpořen dotací téměř 36 milionů korun a 850 tisíc korun na marketingovou propagaci projektu.

Nabídka areálu Panský dvůr Telč je velmi široká. Můžete ve stručnosti shrnout, co obsahuje?

Návštěvníci všech věkových skupin se mohou podívat na muzeum zemědělských strojů, naučnou část o lesnictví, rybářství a statkářství, půjčit si elektrokolo, zasportovat si na lezecké stěně,nebo unikátní zastřešené drytoolingové dráze. Pak určitě přijde vhod něco k snědku v naší restauraci, která se soustředí na jídla z lokálních surovin a čtyři druhy piva z našeho pivovaru. Kdyby je naše pivo zmohlo, mohou se návštěvníci ubytovat v klimatizovaném penzionu.Jsem si jist, že teambuildingové aktivity firemního i rodinného zaměření s orientací na kongresovou, kulturní, společenskou i sportovníturistiku se již staly jednouze zajímavých atrakcí Kraje Vysočina.

