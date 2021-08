Levné nájmy v Česku končí. Majitelé bytů dohánějí ztráty z pandemie

S levnými nájmy je konec a nájemníci se musí připravit na zdražování, které by mělo dorazit už koncem léta. Tak vypadá aktuální odhad realitních odborníků pro následující období. Poté, co se „uvařily“ ceny takřka všech typů nemovitostí, přelévá se cenová krize do nájemního bydlení. Po dobu pandemie totiž ceny nájmů mírně klesaly, nyní se ale majitelé bytů snaží propad dohnat.

Podle realitních kanceláří, které oslovil Deník, by například v Praze nájemné mělo za rok vzrůst až o dvacet procent, v menších městech se očekává nárůst kolem deseti procent. | Foto: Deník / Martin Divíšek