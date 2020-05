On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

S nemocí covid-19 zemřelo 293 pacientů. Dvě úmrtí připadají podle aktuální statistiky na webu ministerstva zdravotnictví na uplynulý den. Momentálně se s nemocí potýká 2810 lidí, počet hospitalizovaných podle údajů k dnešnímu ránu klesl pod dvě stovky.

Laboratoře ve čtvrtek provedly 6307 testů, zatím nejmíň v tomto týdnu a také nejmíň za všechny všední dny od začátku dubna. Covid-19 se prokázal u 1,3 procenta z nich. Posledních 12 dní přitom tento ukazatel zůstával s jedinou výjimkou pod jedním procentem. Testů včetně opakovaných u stejného člověka bylo dosud provedeno přes 341 tisíc.

Naposledy přibylo víc než sto nakažených poslední dubnový den, od té doby jich bylo méně než 80 a poslední týden denní přírůstek až do čtvrtka nepřekročil šedesátku.

V nemocnicích bylo posledních údajů 197 nakažených, z toho 37 pacientů bylo ve vážném stavu. Z potvrzených případů nákazy je jich nejvíc v Praze - 1915, z toho víc než tisícovka už se vyléčila. V Moravskoslezském kraji dosud onemocnělo 1180 lidí. Na Vysočině a v Jihočeském kraji je případů nemoci nejméně, kolem 180.

Nejvíce zasažený je Karlovarský kraj

V přepočtu na počet obyvatel je nejvíce zasažený Karlovarský kraj, kde připadá bezmála 148 případů na 100 tisíc lidí. Následují Praha a Olomoucký kraj. Nejlépe jsou na tom stále jižní Čechy, kde mají na 100 tisíc obyvatel zhruba 28 nemocných.

Hlavní město eviduje i nejvíce obětí, celkem 94, následuje Moravskoslezský kraj se 46 mrtvými. Dlouhodobě nejnižší je údaj u Zlínského kraje, počet zemřelých se tam během čtvrtka o jednoho zvýšil na dva. Dvě třetiny úmrtí připadají na lidi od 75 let, další pětina je ve věkové skupině 65 až 74 let. Dvě nejmladší oběti jsou ve věkové skupině od 25 do 34 let.

První tři případy koronaviru se v Česku prokázaly 1. března, první nakažený člověk zemřel o tři týdny později. Mimořádná opatření proti šíření epidemie, která dosud nebývalým způsobem omezila volný pohyb a cestování, podnikání, školní výuku, kulturu, sport a další aktivity, vláda od konce dubna postupně ruší či zmírňuje. Zároveň chystá plány pro případnou druhou vlnu epidemie.

V neděli skončí v Česku po víc než dvou měsících nouzový stav, řada omezení ale bude platit dál. Ministerstvo zdravotnictví dnes představí podmínky, za jakých se může obnovit další část provozů a služeb.