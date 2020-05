Náměstek ministra zdravotnictví Prymula řekl Seznamu, že ministerstvo zavedlo bezpečnostní prověrky pro náměstky kvůli obavám z jeho popularity.

ON-LINE zpravodajství

ke koronaviru

V Prymulově případě ale Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) dosud nerozhodl, takže mu ministerstvo lhůtu prodloužilo do konce června. Prymula minulý týden prohlásil, že chce z vedení ministerstva ke konci května odejít, pokud nenastanou dvě skutečnosti, které ale neupřesnil.

Ministerstvo nařídilo povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky na nejnižší stupeň "důvěrné" loni v březnu. Zdůvodnilo to tehdy blížícím se předsednictvím Česka v Evropské unii a s tím souvisejícím zpracováváním citlivých dokumentů. "Vnímal jsem to jako účelovou věc, protože se mě tady bojí. To je jednoduché vysvětlení," řekl k zavedení prověrek nyní Prymula Seznam Zprávám. Doplnil, že se ho na ministerstvu bojí kvůli jeho popularitě.

Zmíněné požadavky, kterými Prymula podmiňuje své setrvání na ministerstvu, se podle jeho dřívějších vyjádření netýkají chybějící prověrky. Náměstek serveru řekl, že o prodloužení termínu pro její získání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) nejednal. "Neřešili jsme to, mě to nezajímá, protože já tady asi delší dobu stejně nebudu. Buď mě tady chtějí, nebo ne. Já tady nebudu, když mě tady chce někdo cvičit s prověrkou, o které si myslím, že je nekorektně vedená," uvedl. Prymula také tvrdí, že někdo vyřízení jeho prověrky na NBÚ zdržuje, ale neuvedl, kdo by to mohl být.

Prověrky s Biovedem prý nesouvisí

Prymula odmítl, že by problémy s vyřízením prověrky souvisely s jeho dřívějšími obchodními vztahy. Prymula byl v minulosti ředitelem královéhradecké fakultní nemocnice. Z této pozice ho ale v červnu 2016 odvolal tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), podle informací tisku kvůli napojení na firmu Biovomed, která provádí klinický výzkum pro společnosti z celého světa. Firmu vlastnila Prymulova dcera a Prymula v ní podle Seznamu také působil. "Samozřejmě že to (na NBÚ) prošetřovali, ale dle mých informací nic nezjistili, protože jsem do spisu nahlédl a tohle nebylo to, co by bylo problematické," řekl dnes Prymula serveru.

Prymulova dcera později Biovomed prodala. Prymula dnes uvedl, že neví, za jakou cenu byla firma prodána, a že ani předem nevěděl, komu bude prodána. S podnikatelem Luďkem Podolou, který Biovomed získal, se Prymula loni setkal na mezinárodním ekonomickém fóru v Rusku. Podle Prymuly to ale bylo náhodné setkání a víckrát se s Podolou nesešel.

V Biovomedu po prodeji Podolovi také nyní působí dlouholetý Prymulův známý Igor Kohl. Prymula popřel, že by mu k funkci ve firmě pomohl. "Toho si do této funkce posléze najal podnikatel Luděk Podola," řekl serveru.