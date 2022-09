„Chceme, aby lidé co nejméně naráželi na zbytečnou byrokracii a co nejvíce věcí si zajistili elektronicky z domova,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Každý rok si musí v tuzemsku obměnit řidičský průkaz zhruba půl milionu řidičů. Nyní mohou podat žádost elektronicky jen přes takzvaný Portál občana a ušetřit tak jednu cestu na úřad. Ovšem s jednou zásadní podmínkou. Musí se jednat o běžnou výměnu „kartiček“ a uvedené informace musí být platné. Když nesouhlasí, je nutná návštěva úřadu. Nová verze Portálu dopravy umožní mnohem víc.

Bude možno zažádat o nový řidičský průkaz i v případě ztráty či odcizení. Další chystanou novinkou v on-line prostředí se stane zrychlené vydání. „Jedná se o takzvané ,blesky´, tedy zrychlené vyřízení žádosti o řidičský průkaz do pěti pracovních dnů,“ upřesňuje mluvčí Ministerstva dopravy Filip Medelský.

Nový Portál dopravy, který zatím umí jen ověřit průkaz řidiče a vozidlo taxi služby a třeba přihlášení na zkoušku vůdce malého plavidla, nepřinese jen novinky týkající řidičského průkazu.

„Nově bude umožněno například předvyplňování formulářů z registru silničních vozidel, nové služby a žádosti týkající se plavidel i jejich vůdců, náhledy na průkazy i vlastněná plavidla, formuláře i data týkající se leteckých agend a všechny již fungující digitální služby resortu dopravy přehledně na jednom místě,“ podotýká Medelský.

Povinná „datovka“

Jen připojení k internetu a webový prohlížeč ale stačit nebudou. Úspěšné přihlášení do aplikace bude totiž možné buď prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, datové schránky nebo skrze bankovní identitu. Po přihlášení se stane rozhodující existence datové schránky. V případě její absence bude sice možné prohlížet informace k řidičskému průkazu, přestupkům či o třeba o vlastněných nebo provozovaných vozidlech, žádosti ale odeslat nepůjde.

To nelze ale ani nyní. Důvodem je ověření totožnosti. „Datová schránka byla historicky vytvořena především pro snadnou komunikaci mezi státem a občanem. Od 1. ledna příštího roku datovou schránku zřídí stát automaticky nejen všem podnikatelům, ale také všem fyzickým osobám, které budou se státem komunikovat přes svou elektronickou identitu,“ připomíná mluvčí resortu dopravy.

V horizontu příštích let plánuje ministerstvo rozšířit on-line služby i pro podnikatele, cílem je i úzké propojení s Portálem občana tak, aby uživatelé měli takzvaně vše „po ruce“. Vše by mělo být funkční nejpozději do začátku roku 2025.

Doklady v mobilu

Současná vláda Petra Fialy (ODS) se k digitalizaci zavázala ve svém programovém prohlášení. Vzniknout by kromě jiného měla aplikace s pracovním názvem eDoklad umožňující mít potřebné doklady (občanský či řidičský průkaz, zbrojní průkaz, velký technický průkaz) uložené v digitální podobě v mobilu. Fungovat by měla na principu známého z aplikace Tečka.

„Technicky je to stále stejné jako v případě očkovacích certifikátů. Jde jen o to vygenerovat z dostupných státních databází, u kterých to samozřejmě jde a nejsou vedené pouze v papírové formě, potvrzení s digitálním podpisem tak, aby bylo dobře použitelné například pomocí QR kódů,“ popsal odborný garant oblasti informatiky z řad Pirátů Ondřej Profant.

Česko zatím vyčkává. Evropská unie totiž připravuje vlastní systém nazvaný Elektronická peněženka digitálních identit. Zda a v jaké podobě bude pokračovat, by mělo být zřejmé do konce roku. Celoevropské řešení by oproti tomu českému mělo zásadní výhodu: platila by ve všech členských zemí unie.

Podle odborníků obava z umisťování kopií dokladů do digitálního prostředí není na místě. Důležité je mít telefon dobře zabezpečený. „Ukradnout lze i plastové kartičky, dají se vyrobit velmi zdařilé napodobeniny. Naopak ochrana v digitální podobě je v mnohých případech vyšší než u fyzických podob průkazů. Vždycky je to ale o konkrétním technickém řešení a jeho zabezpečení,“ sdělil už dříve Deníku prezident ICT Unie a zároveň viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.