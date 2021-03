Ministerstvo řeklo, jak by to mohlo být s návratem do škol a testováním žáků

Při zlepšení epidemické situace by se podle ministerstva zdravotnictví mohly vrátit děti do školek (MŠ) a do lavic by jako první mohli znovu usednout žáci prvního stupně základních škol (ZŠ) a poslední ročníky základních a středních škol (SŠ). Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Ministerstvo by podle ní zároveň navrhlo povinné testování ve školách jedenkrát týdně s výjimkou učitelů, kteří jsou očkovaní nebo v uplynulých 90 dnech prodělali covid-19.

Výuka na základní škole. Ilustrační snímek | Foto: ČTK