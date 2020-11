PŘEHLEDNĚ: Jak se budou děti postupně vracet do škol. Co je potřeba dodržet

Česko se už zítra přesune do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. To přinese velké změny především ve školství. Šéf resortu Robert Plaga (ANO) oznámil, jak se budou žáci postupně vracet do lavic.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek