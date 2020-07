Pro zrušení daně z nabytí nemovitosti byli téměř všichni poslanci. Pro hlasovalo 187 ze 192 hlasujících, pět se zdrželo.

„Jsou to peníze, které zůstanou lidem. Byla to daň velmi nespravedlivá, takže je to dobrá zpráva,“ prohlásila ministryně financí Alena Schillerová. „Vítáme tento návrh. Znamená to konec absurdní a nelogické daně, která prodražuje vlastní bydlení,” prohlásil poslanec ODS Vojtěch Munzar.

Pro návrh byl například i poslanec za TOP 09 Dominik Feri. „Pokládáme ji za daň, která lidi zasahuje na nejcitlivějším místě, na vlastním bydlení. Když kupujete vlastní nemovitost, tak sami přesně víte, co ta čtyři procenta znamenají. Mohli byste si za ně koupit koupelnu nebo kuchyň. Sami víte lépe než stát, na co peníze použít,” dodal poslanec TOP 09 Dominik Feri.

Zpětná účinnost

Novela má mít zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později. Když se později rozhodne nemovitost prodat, nebude platit daň z příjmu jen v případě, že ji vlastnil alespoň deset let, dosud je to pět let. To má přispět k omezení spekulativního pořizování nemovitých věcí.

Novela ale nepřišla v podobě, jak ji vláda navrhla. Překvapivě totiž prošel pozměňovací návrh poslance ODS Vojtěcha Munzara, z čehož vyplývá, že se zrušení daně nebude kompenzovat zrušením daňových odpočtů z hypoték. Maximální částku úroků, kterou si lze za rok odečíst od základu daně, však klesne z nynějších 300 tisíc korun na polovinu. Změnu podpořili i dva poslanci ČSSD i sedm poslanců KSČM.

Sazba daně z nabytí nemovitostí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji hradil prodávající a kupující byl v pozici ručitele. Loni neúspěšně navrhoval zrušení daně Senát. Státní rozpočet díky výnosu této daně dostává 13 až 14 miliard ročně. O zrušení daně se opakovaně snažila opoziční ODS. Naposledy s tímto návrhem přišla loni SPD a vláda ho odmítla.