Poptávka po čerpadlech ovšem nyní vysoce převyšuje nabídku. „Zájem je zhruba třikrát až čtyřikrát větší než v loňském roce, takto vzrostl i počet uzavřených zakázek,“ řekl Jakub Tykal ze společnosti Acond, která tepelná čerpadla vyrábí.

Domácnosti by omezení dodávek plynu z Ruska postihlo jako poslední, řekl Kupka

Ani zákazníci, s nimiž již firma podepsala smlouvu, přesto nemají jistotu, že si s novým čerpadlem brzy zatopí. Také jejich výrobci se potýkají s nedostatkem komponentů. „Každý den bojujeme o miniaturní dílky, odpory a jističe,“ poznamenal Tykal.

K dispozici je proto mají vždy zhruba na měsíc dopředu. „Potom musíme doufat, že nám opravdu přijde to, co máme slíbeno,“ posteskl si Tykal.

Výrobce má nyní předjednané zakázky až do září. Tedy do okamžiku, kdy měl začít platit zákaz používat neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy, a to pod pokutou až 50 tisíc korun. Podle ministerstva životního prostředí by mělo starý kotel z provozu vyřadit ještě několik set tisíc domácností. Ministryně Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) však uvedla, že vládě předloží návrh na posun termínu zákazu starých kotlů o dva roky, tedy až od 1. září 2024.

Aby resort podpořil zájem o tepelná čerpadla, nově na ně v kotlíkových dotacích nabízí o 50 tisíc korun více, tedy celkem až 180 tisíc korun na jedno čerpadlo. Jeho pořízení a montáž do rodinného domu ale může majitele celkem přijít až zhruba na 300 tisíc korun. Naopak s podporou plynových kondenzačních kotlů končí. Dotace na ně bude proplácet pouze v případě, že si je žadatelé již pořídili anebo si je alespoň závazně objednají nejpozději do konce tohoto měsíce.

Lidé si zřejmě nestihnou vyměnit staré kotle. Za jejich používání hrozí pokuta

Přesto se vzhledem k rostoucím cenám energií lidem náklady na pořízení čerpadla vrátí mnohem rychleji než dosud. „Tepelná energie z přírodních zdrojů je totiž zcela zdarma. Díky tomu se návratnost při nahrazení elektrokotle tepelným čerpadlem s využitím dotací pohybuje už mezi čtyřmi až pěti lety,“ uvedl Pavel Hrdlička, technický specialista ze společnosti Regulus. Na pohon čerpadla je sice potřeba energii čerpat, zákazník za ni ale podle něj zaplatí jen asi 30 procent celkových nákladů oproti vytápění elektrickou energií.

Návrat ke dřevu

Mnohem větší zájem než dosud zaznamenávají také prodejci kotlů na dřevěné pelety. Podle prodejce Petra Podaného ze společnosti Blaze Harmony si je někteří zákazníci pořizují jako alternativu pro případ nouze k již funkčnímu vytápění elektřinou, plynem či tepelným čerpadlem. „Pokud chtějí dodatečný zdroj vytápění, tak se jako nejvhodnější nabízí kotel na bio-masu,“ prohlásil Podaný. Zájem o tyto kotle tak podle jeho odhadu stoupl o desítky procent.

Vzrostla ovšem také jejich cena. Zatímco před dvěma třemi lety si takový kotel mohli pořídit zhruba za 60 tisíc korun, nyní podražil ke stotisícové hranici. „Důvodem je nedostatek oceli i mnohem dražší elektřina, přičemž jejich výroba je velmi energeticky náročná,“ vysvětlil Podaný. Také na tyto kotle si navíc lidé musí často dlouho počkat, obvykle přinejmenším půl roku. „Jsou ale výrobci, u nichž se na některé typy produktů čeká třeba rok,“ dodal Podaný.

Jak funguje tepelné čerpadlo

- je to přístroj, jenž odebírá teplo z okolního prostředí (vzduchu, země nebo vody), kterým vytápí daný prostor



- teplo převádí na vyšší teplotní hladinu stlačením par v kompresoru, jenž se přitom zahřívá (podobně jako se při nafukování kola zahřeje pumpička i okolní vzduch)



- vyplatí se zejména v zateplených, nízkoenergetických domech, k jejichž vytopení potřebují mnohem méně tepla



- druhy tepelných čerpadel:



- vzduch/vzduch – princip je stejný jako u klimatizace, ale funguje obráceně (vzduch se ohřívá)



- země/voda – teplo sbírá z potrubí pod zemí



- vzduch/voda – teplo se odebírá z venkovního vzduchu



- voda/voda – princip vychází ze dvou studen (čerpací a vsakovací), mezi nimiž se voda přes výparník převádí z jedné do druhé



Zdroj: Deník