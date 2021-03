Nová opatření by měla vejít v platnost v pondělí 1. března. Sněmovna však musí v pátek schválit nouzový stav. „Požádáme opozici opět o prodloužení nouzového stavu. Chci apelovat na naše spoluobčany, abychom zkusili ještě absolutně minimalizovat kontakty a zkusit snížit pandemii. Je to u nás nejvíc z celé Evropy, ale všechny ostatní státy na tom budou velmi podobně,“ dodal premiér Andrej Babiš.

Podle něj vláda v pátek v 8:30 předloží opozici protiepidemická opatření. Mezi nimi by měl být zákaz pohybu mezi okresy s výjimkami, jako jsou např. cesty za prací nebo péče o blízkou osobu a další omezení obchodů a služeb. Velká část obchodů, které jsou nyní v provozu, by měly být uzavřeny. Otevřené zůstanou pouze ty s nejnutnějším zbožím. Podle dosavadních informací by se také měly uzavřít mateřské školy a do škol by mohly přestat chodit i žáci prvních a druhých tříd základních škol.

„Potřebujeme, aby tři týdny lidé byli pouze doma a chodili do práce. Musí omezit kontakt. Situace není dobrá. Opatření oznámíme až zítra, kdy proběhne vláda po hlasování ve sněmovně,“ uvedl Babiš.

Česko se také vrací zpět ke 14 dnům karantény. "Je to s ohledem na britskou a nově i jihoafrickou mutaci, která byla v Česku už potvrzena," řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V příští týdnu bude podle něj pokračovat v nárůst zátěže nemocnic. Ministr proto už podle svých slov jedná o spolupráci s ostatními členskými zeměmi. „V současné době jednáme se Spolkovou republikou Německo a případně s Polskem. Půjde minimálně o desítky až sto lůžek, které by nám mohla být poskytnuta," řekl Blatný, přičemž nevyloučil ani spolupráci i s dalšími zeměmi.

Vysoké nárůsty nakažených

Nejoptimističtější modely podle něj stále hovoří o denních nárůstech okolo 20 tisíc nakažených. „Pokud by opatření nenastala, přírůstky budou ještě mnohonásobně vyšší,“ řekl s tím, že nová mutace koronaviru se podle něj šíří i mezi dětmi.

Babiš na tiskové konferenci zmínil i vymáhání opatření. „Někteří možná zapomněli na to, že přenos viru je trestný čin. Většina společnosti dodržuje opatření a já jim za to velmi děkuji. Apelujeme na policii, aby to vymáhala, ale musíme změnit kompetence,“ řekl premiér.

Uvedl také, že jedná s policejním ředitelem o stížnostech na nedodržování restrikcí ze strany občanů „Nerozumím, proč někteří z nás ignorují opatření. Vláda na základě různých záležitostí nemá důvěru lidí. Udělali jsme různé chyby. Jedno je ale jasné, epidemie se rozšiřuje kontaktem,“ dodal.

Vláda naopak neplánuje omezení profesionálního sportu. Fotbalová liga či hokejová extraliga tak mají pokračovat, vyloučeny jsou ale nadále jak přítomnost diváků, tak povolení jakýchkoliv dosud omezených sportovních aktivit. "Sportovci, kteří dělají sport jako svoje zaměstnání a podléhají opakovaným PCR testům, tak tato změna plánována není. Ale v žádném případě se nejedná o žádné další možnosti jakýchkoliv jiných sportovních aktivit nebo diváků a podobně," řekl Blatný.

Povinné testování

Od 1. března budou také zaměstnavatelé povinni vybavit zaměstnance potřebnými pomůckami, například respirátory. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček hovořil také o plošném testování zaměstnanců. „Od pondělí 1. března zahajujeme plošné testování zaměstnanců ve firmách. Budeme firmám proplácet čtyři testy měsíčně na jednoho zaměstnance skrz zdravotní pojišťovny. Tyto testy se budou moci podávat bez asistence zdravotníka,“ uvedl Havlíček. Firma si vybere dodavatele ze schváleného seznamu, od nichž si testy nakoupí, částka bude stanovena na 60 korun za jeden test, dodal.

"Musíme mít jistotu, zda bude nouzový stav, a pak můžeme o opatřeních hlasovat," informovala ministryně financí Alena Schillerová po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Proto je vláda podle ní připravena opět zasednout v pátek po jednání Sněmovny nebo i o víkendu.

Kdyby Sněmovna nouzový stav neprodloužila, tak vláda podle Schillerové zváží vyhlášení nového nouzového stavu. Další možností je podle ní postupovat podle pandemického zákona, který by mohl od soboty platit a poslanci o něm budou v pátek také jednat. Ten ale podle Schillerové neumožňuje zákaz shromažďování, setkávání nebo nařizování pracovních povinností. "Politicky i právně je jediná cesta dát zítra (v pátek) šanci Poslanecké sněmovně," dodala.

Nouzový stav v Česku platí od 5. října loňského roku. Poslanci několikrát žádost vlády podpořili, poslední návrh na prodloužení nouzového stavu do 16. března ale zamítli. Mimořádný stav tak měl skončit v polovině února, kabinet však na žádost hejtmanů vyhlásil navazující nouzový stav znovu. Podle řady právníků či 35 senátorů, kteří podali návrh na přezkum Ústavnímu soudu, se tak stalo v rozporu s Ústavou.