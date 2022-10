Štědrý den připadá v letošním roce na sobotu. Takzvaný rozhodný termín je u dopravců rozdílný. Nicméně dopravci shodně doporučují s objednávkami příliš neotálet kvůli trvajícím problémům v mezinárodní dopravě, ale také stále vyššímu zájmu nakupování na internetu. „Doručení závisí na tom, jestli stihne e-shop expedovat. Pokud to bude ve čtvrtek 22. prosince, PPL přes 98 procent takových zásilek v pátek 23. 12. doručí a dárek bude v sobotu pod stromečkem. Samozřejmě platí, že je lepší objednat co nejdříve, ale i o balíky na poslední chvíli se postaráme,“ říká ředitel marketingu a business developmentu Milan Loidl.

Jiné kurýrní a balíkové firmy vyhlásily dřívější termín. „Aby zásilky dorazily pod stromeček, měl by nám je odesílatel předat do přepravy nejpozději 20. prosince,“ říká generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Stejně je na tom i Zásilkovna. „Pro letošní rok jsme stanovili tím nejzazším dnem, jak pro podání zásilek na některém z našich výdejních míst, tak na našich depech, 20. prosince,“ říká managing director Zásilkovny Zdeněk Prchlík.

Naopak Česká pošta zatím rozhodný den neupřesnila. „Pro garanci dodání do Štědrého dne je ještě příliš brzo, určení rozhodného dne se bude řídit podle aktuální předpovědi plánovaného objemu zásilek v adventním období,“ vysvětluje mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Jsme připraveni

Pandemie koronaviru zásadním způsobem ovlivnila nakupování Čechů. Velká část kamenných obchodů se totiž kvůli vládním restrikcím a preventivních opatření proti šíření viru přesunula do on-line světa. Jen v loňském roce činil roční obrat e-commerce rekordních 223 miliard korun, zatímco v „předcovidovém“ roce to bylo 155 miliard korun.

Růst, byť kvůli energetické krizi a vysoké inflaci v řádech jednotek procent, se však očekává i letos. „Podíl e-commerce na maloobchodu České republiky roste každým rokem. V roce 2021 se prodej zboží po internetu vyšplhal na 17 procent z celku. To znamená navýšení o jeden procentní bod oproti roku 2020. Tempo, jakým význam elektronického prodeje roste ale získáme při větším pohledu do minulosti. Například v roce 2005 byl totiž podíl on-line na českém maloobchodě jen 1,6 procent,“ říká výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Na vrchol nákupní sezony se připravují i „rozvážkové“ firmy. Ty rozšiřují základnu řidičů, ale také počty rozvozového vozového parku. „Navyšujeme počet kurýrů, manipulačních pracovníků a pracovníků zákaznického servisu až o 50 procent tak, abychom zachovali náš standardní servis, na který jsou zákazníci zvyklí i v průběhu roku. Navíc flexibilně reagujeme na výkyvy poptávky,“ přibližuje Malaník.

V případě enormního nárůstu objednávek na přepravu má firma připravené záložní řešení. Zapojila se do nové přepravní infrastruktury Liftago.network, což je sdílená přepravní síť, kde si dopravci vypomáhají navzájem. „Pomůže velmi rychle získat dodatečnou kapacitu a vykrýt tak případné výkyvy v objemech balíků či jiné mimořádné a těžko predikovatelné situace,“ podotýká generální ředitel DPD.

Oblíbená výdejní místa i boxy

Že přípravy jsou celoroční záležitostí potvrzuje Zásilkovna. „Přípravy na Vánoce probíhají už v podstatě hned po skončení těch předchozích a v létě se ještě více zintenzivňují. Predikujeme objemy zásilek, optimalizujeme fungování celé infrastruktury a samozřejmě také zajišťujeme dostatečný počet dodávek, kamionů i řidičů,“ říká Prchlík.

Česká pošta je sice připravena, ale dalším posilám se rozhodně nebrání. „Česká pošta za poslední rok učinila řadu opatření směřujících k větší efektivitě provozu. To se propisuje do kvality doručení, která se poslední měsíce pohybuje vysoko nad 95 procent. Dlouhodobě hledáme řidiče pro naše dodávky, kteří by se podíleli na doručování takzvané poslední míle a jezdili k našim zákazníkům, do Balíkovny nebo Balíkoboxů. Letošní vánoční provoz jsme připraveni zvládnout s aktuálním počtem doručovatelů, samozřejmě každý, kdo bude mít zájem pracovat pro Českou poštu, je u nás vítaný,“ popisuje Vysoudil.

Kurýrní a přepravní firmy nicméně nerozšiřují jen počty řidičů a dodávek. Čím dál více si totiž zákazníci objednávají zboží do výdejních míst. Výhodou je, že jej mohou vyzvednout kdykoliv, nejsou vázáni na čas kurýra. „V letošním roce také spoléháme na neustále se rozvíjející síť výdejních míst, to jest PPL Parcelshopů a PPL Parcelboxů,“ potvrzuje ředitel marketingu a business developmentu v PPL Milan Loidl.