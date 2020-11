Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách.

Obchody budou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nově v provozu až do 23. hodiny. Bude rovněž posunut zákaz vycházení. „Zákaz nočního vycházení platí až od 23 hodin, posouvá se tedy o dvě hodiny,“ informoval ministr.

V obchodě platí i nadále, že musí být jedna osoba na 15 metrů čtverečných s tím, že matky s kočárky nebudou muset mít vozík, děti do 6 let se nebudou počítat do kapacity.

Prodej vánočních kaprů i stromků bude možný. „Byla také udělena zvláštní výjimka. Hrozí rozšíření moru prasat a myslivci potřebují střelivo, takže prodejny se střelivem mohou být otevřené," řekl na tiskové konferenci Blatný.

Další svátky zatím ve vládě podle Blatného neprobírali. "Zatím jsme se o čertech, Mikuláších a andělech nebavili, epidemická skupina o tom diskusi vede," řekl ministr. Na otázku, jak budou vypadat vánoční trhy v adventním čase po stránce například hudebních vystoupení, odpověděl, že jejich uvolnění bude postupovat podle tabulky PES v kategorii kultury.

Od pondělí budou rovněž otevřeny knihovny s výdejem přes výdejní okénko. Shromažďování osob se ze dvou osob zvyšuje na šest. Byly srovnané podmínky pro farmářské trhy a obchody.

Systém PES:

Stejně jako u svateb i pohřbů byl zvýšen počet osob přesně podle tabulky PES. „Na obřadech, jako jsou třeba svatby, nebo i obřady pro registrovaná partnerství, byl zvýšen počet na dvacet osob,“ uvedl Blatný.

Zákaz nedělního prodeje však zůstane nadále v platnosti, ačkoliv podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka probíhala velká diskuze. Ministr však podle svých slov respektuje argumenty epidemiologů.

Možné otevření obchodů

„Nechtěli jsme porušovat pravidla PSA. Je to schéma, za kterým si stojíme a s ohledem na to, že ta situace se lepší, i když čísla za čtvrtek jsou vyšší, než jsme předpokládali. Celkové skóre 65 ale ukazuje, že máme velkou šanci, že se začátkem příštího týdne přesuneme na 60 bodů a od pondělí za týden bychom se mohli přehoupnout do režimu tři," řekl Havlíček.

„To by znamenalo, že poté otevřeme všechny obchody a služby, samozřejmě za přísných hygienických podmínek,“ dodal. Vláda by toto podle slov ministra komunikovala s předstihem zhruba jednoho týdne. Mohly by se tak otevřít restaurace, ale s omezením – muselo by být obsazeno maximálně 50 procent kapacity a maximálně čtyři osoby u stolu.

„Současná kapacita se vydělí dvěma a nebude se v nich moci stát. Provoz budou moci mít do osmi hodin do večera,“ dodal Havlíček. Uvedl také, že maloobchody by v tu chvíli už měly fungovat bez omezení. Ministr Blatný upozornil, že se veřejnost nemá upínat na konec listopadu, zařízení se budou otevírat ve stupni tři.

Podle vývoje situace by vláda v příštím týdnu také měla řešit otázku otevření skiareálů.

Od pondělí budou také umožněny odborné zkoušky. Toto uvolnění se týká také autoškol. „Autoškoly, které dělají závěrečnou zkoušku, ať už ústní či v automobilu ji budou moci absolvovat. Běžná výuka bude možná až v režimu třetím,“ informoval také Havlíček.

Blatný se rovněž vyjádřil k testování učitelů. Strategie by prý měla být připravena ve finální podobě do příští středy. „Není počítáno, a pravděpodobně nebude, s plošným testováním všech učitelů,“ dodal také na tiskové konferenci.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií, každému přiřazuje bodovou hodnotu a jejich součtem je výsledné rizikové skóre, roli hraje i klesající nebo rostoucí trend.

Sedmidenní limit

Podle jeho výše je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření. Nejpřísnější fialový stupeň začíná na 75 bodech, pod tento počet situace v ČR klesla minulou středu. Právě sedmidenní nezhoršování je podmínkou pro to, aby ministerstvo navrhlo zmírnění opatření. Pro zpřísnění stačí tři dny.

Vláda také dnes schválila prodloužení nouzového stavu do 12. prosince. Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů do 20. prosince, nezískal pro to ale souhlas Sněmovny. Poslanci odhlasovali ve čtvrtek po 8,5 hodiny dlouhé debatě odsunutí konce nouzového stavu o 22 dnů. Bez souhlasu Sněmovny by nouzový stav skončil s dneškem.

Na nouzový stav jsou vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví i nový protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví. Sněmovna schvalovala prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci tehdy souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.