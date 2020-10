Masrího, jenž pocházel z Egypta, obviňovaly Spojené státy z materiální podpory teroristické organizace a ze spiknutí za účelem zabití občanů USA. Podle NDS byl terorista zabit při operaci v afghánské provincii Ghazní, která se nachází na východě země.

Masrího smrt potvrdil šéf amerického Národního protiteroristické střediska (NCTC) Chris Miller, který ji označil za „zásadní komplikaci pro teroristickou organizaci, která soustavně zažívá strategické ztráty“. FBI odmítlo úmrtí hledaného teroristy komentovat.

Invaze do Afghánistánu

Letos v říjnu uplynulo devatenáct let od invaze USA do Afghánistánu, která představovala odpověď na teroristický útok z 11. září 2001 v New Yorku zorganizovaný al-Káidou.

Spojené státy v současnosti stahují ze země své vojáky, a to na základě únorové dohody s islamistickým hnutím Tálibán. Do poloviny příštího roku by měla v Afghánistánů zůstat přibližně polovina ze současného počtu pěti tisíc vojáků. Tálibán se ve zmiňované dohodě zavázal bojovat proti teroristickým uskupením a poskytl bezpečnostní záruky.