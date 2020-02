Slovenská policie upozornila na tvořící se kolony nákladních aut a na blokádu dalšího hraničního přechodu. Podle premiéra Petera Pellegriniho není k protestním akcím důvod, příslušná ministerstva chystají pro dopravce úlevy.

"Budeme protestovat do vyřešení našich požadavků. Klíč k ukončení protestů a odblokování přechodů má v rukou vláda, nikoliv my. My chceme jen důstojné podmínky pro naši práci doma, na Slovensku," uvedla UNAS. Zopakovala, že osobní doprava během protestu omezena nebude, volný průjezd slíbila i vozům záchranných složek.

Slovenská policie dopoledne informovala, že kvůli blokádě se u hraničního přechodu s Českem Drietoma-Starý Hrozenkov vytvořila v obou směrech kolona kamionů. Odpoledne tam byl provoz po výzvě policie obnoven.

Protesty se podle odpoledního sdělení UNAS uskutečnily také na dálničním hraničním přechodu s ČR Brodské-Břeclav, dále na přechodech Makov-Bílá-Bumbálka a Lysá pod Makytou-Strelná. Policie pak upozornila také na novou blokádu nákladní dopravy na přechodu Svrčinovec-Mosty u Jablunkova.

Kromě toho dopravci zablokovali několika přechodů s Maďarskem a Polskem. Původně ohlásili blokády až 14 hraničních přechodů. Protest zopakovali také na důležitém silničním tahu v Ružomberoku na severu země.

Pellegrini: K blokádám není důvod

K opětovným protestům, které byly přerušeny 13. ledna, přistoupila UNAS poté, co ministerstva financí a dopravy nepřijala její návrhy na výrazné snížení silniční daně a na zvýšení slevy z mýtného v závislosti na ujeté vzdálenosti. Podle UNAS například silniční daň na nákladní auta, kterou platí podnikatelé, je na Slovensku druhá nejvyšší v EU.

Podle premiéra Pellegriniho není k blokádám hraničních přechodů žádný důvod. Řekl, že ministerstvo dopravy připravuje návrhy na slevy v mýtném ve výši osmi milionů eur (202 milionů Kč). Ministerstvo financí pak chystá úlevy v silniční dani v rozsahu 33 milionů eur (832 milionů Kč), což by bylo více, než úřad dříve navrhoval. Předseda vlády vybídl dopravce, aby neohrožovali bezpečnost na silnicích, v opačném případě se podle něj vystavují riziku postihu.

Nespokojení slovenští dopravci už tento měsíc - v době pokračující kampaně před únorovými parlamentními volbami - týden protestovali na různých silnicích v zemi. Zablokovali také některé hraniční přechody se sousedními zeměmi, včetně Česka. Protest přerušili po výzvě premiéra Pellegriniho k jednáním, která ale k dohodě nevedla. Ministerstvo financí oznámilo, že přepočet dopadů nových návrhů UNAS na státní rozpočet předloží na středeční jednání vlády.