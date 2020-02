Obavy před šířením koronaviru už postihly i Česko. Lékaři kvůli podezření z nákazy vyšetřili zatím šest lidí, z toho tři v Čechách a tři na Moravě. U prvních dvou ji výsledky laboratorních testů nepotvrdily. U dalších čtyř, například u čtyřicetiletého muže z Hulína na Kroměřížsku a ženy z Moravskoslezského kraje, nebyly v době uzávěrky verdikty známy.

„Na začátku ledna byl muž jako turista v Číně. Naši zdravotníci ihned udělali nezbytná opatření, vybavili se ochrannými pomůckami, pacientovi nasadili roušku a umístili jej do izolace,“ řekl Deníku k případu z Kroměříže mluvčí nemocnic ve Zlínském kraji Egon Havrlant. Podle lékařky Kristýny Hermannové z pražské Nemocnice Na Bulovce se podezření vyšetřuje stejně jako klasická chřipka. „Udělá se výtěr z nosohltanu a k tomu se vezme zkumavka krve. To se odesílá do Státního zdravotního ústavu,“ řekla. Pokud se podle ní nějaké podezření potvrdí, léčí se jen symptomy jako kašel nebo horečka, protože nejsou antivirotika.

Obecně platí, že při podezření na nákazu by lidé měli zavolat na tísňovou linku 155. Smysl to má ale pouze v případě, že mají horečku, byli v posledních dvou týdnech v Číně, případně přišli do kontaktu s takovou osobou.

Situací v České republice se na svém mimořádném zasedání zabývala také Bezpečnostní rada státu. Pre-miér Babiš na jednání rady státu uvedl, že na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni chce zlepšit opatření spojená se šířením koronaviru, aby veřejnost měla pocit bezpečí. Piloti by měli při přistávání pasažéry informovat, že pokud cítí příznaky nemoci, mají se hlásit u zdravotní služby, citovala Babiše ČTK. Větší aktivitu čeká premiér také u pasové kontroly u příletů mimo schengenský prostor. Plošný screening nemá zatím podle hygieniků smysl.

Na stránkách vlády se se také konstatuje, že lze počítat s tím, že se infekce do Evropy dříve nebo později dostane. „Potenciál rozšíření do Evropy se považuje za pravděpodobný, úroveň je střední. Vysokou úroveň mají země jako Thajsko, které mají intenzivní styk s Wu-chanem, kde je ohnisko nákazy.“ uvádí vláda.

Léky jako na SARS

Zprávy z epicentra nákazy kolem středočínského Wu-chanu nejsou povzbudivé. Během včerejška vzrostl počet úmrtí na 81, nakažených jsou necelé tři tisíce, dalších třicet tisíc lidí, kteří s nimi přišli do styku, čínští lékaři sledují. Podle mezinárodních odhadů je však jen v jedenáctimilionovém městě už 140 000 lidí pravděpodobně infikováno.

Jak uvedla televize CNN, čínské nemocnice zkouší nasazovat pacientům, kteří onemocněli, antivirotika lopinavir a ritonavir, která se používají při léčbě AIDS.

Podle CNN, která cituje pekingské ministerstvo zdravotnictví, podobná kombinace pomohla před léty léčit jiný koronavirus SARS. Pokusná léčba se zavádí proto, že dosud žádný lék na koronavirus nezabral.

Němci potvrdili nákazu novým typem koronaviru



Nový typ koronaviru se objevil v sousedním Německu. Podle tamních médií se první případ objevil v Bavorsku nedaleko Mnichova. Pacient je podle agentury DPA izolován, jeho zdravotní stav je dobrý. Riziko šíření nákazy v regionu je malé, uklidňují tamní úřady. Nemocným je 33letý občan Německa, který se pravděpodobně nakazil od své čínské kolegyně, se kterou se účastnil firemního školení. Tuto informaci přinesly na tiskové konfernci bavorské úřady.