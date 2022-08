Dugin pomáhal oživit výraz Novorossija neboli Nové Rusko, který zahrnoval území části Ukrajiny, a to ještě před ruskou anexí Krymu v roce 2014. Ruský prezident Vladimir Putin pak toto slovo použil, když v březnu téhož roku prohlásil Krym za součást Ruska.

Rusko viní z vraždy Duginové Ukrajinu. Hanebný čin, uvedl v kondolenci Putin

Ruská tajná služba FSB obvinila z vraždy Darji Duginové ukrajinské zpravodajské služby.

Dugin podle americké CNN dlouhodobě pociťuje niterný odpor k Ukrajincům, kteří se brání asimilaci do „matičky Rusi“. „Ukrajina musí buď zmizet z povrchu zemského a být znovu vybudována od nuly, nebo musí dojít k zásadní změně. Myslím, že lidé na Ukrajině potřebují totální vzpouru na všech úrovních a ve všech regionech. Ozbrojenou vzpouru proti juntě. A to nejen na jihovýchodě země. Zabíjet, zabíjet, zabíjet. Už žádné řeči. To je můj názor jako profesora,“ prohlásil Dugin poté, co v květnu 2014 zemřely při střetech v Oděse desítky proruských demonstrantů.

V následujícím roce uvalily Spojené státy na Dugina sankce a zařadily ho do kategorie spoluviníka akcí nebo politika, který ohrožuje mír, bezpečnost, stabilitu nebo svrchovanost či územní celistvost Ukrajiny.

Zrod eurasianismu

Dílem, které Dugina vyneslo na výsluní, byly Základy geopolitiky z roku 1997, v nichž vyložil svou vizi eurasijské říše sahající od Dublinu po Vladivostok. V knize obhajoval zasévání nestability a nesouhlasu ve Spojených státech - předzvěst dezinformační kampaně kolem amerických voleb v roce 2016.

„Zvláště důležité je vnášet geopolitický nepořádek do vnitřní americké činnosti, podporovat všechny druhy separatismu a etnických, sociálních a rasových konfliktů, aktivně podporovat všechna extrémní disidentská hnutí, rasistické a sektářské skupiny, a tím destabilizovat vnitřní politické procesy v USA,“ stojí v jedné z částí knihy.

Publikace, vydána v posledních dnech chaotického prezidentství Borise Jelcina, se v Rusku stala bestsellerem. Kniha pak dovedla Dugina k akademické kariéře, nějakou dobu byl vedoucím katedry mezinárodních vztahů na katedře sociologie Moskevské státní univerzity.

John Dunlop, vedoucí pracovník Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě, v roce 2004 napsal, že žádná jiná kniha neměla na ruské vojenské, policejní a státně politické elity takový vliv jako Základy geopolitiky.

Dugin také patří k nejhlasitějším Putinovým stoupencům. „Putin už nemá žádné odpůrce, a i kdyby existovali, jsou duševně nemocní a měli by být vyšetřeni lékaři. Putin je všude, Putin je všechno, Putin je absolutní, Putin je nenahraditelný,“ prohlásil v roce 2007.

Čím dál hlasitější názory

Duginův vliv začal postupně růst. Jeho názory se z okraje politické debaty v Rusku neúprosně dostaly do jejího středu.

V roce 2011 začal Putin, který byl tou dobou premiérem, mluvit o Euroasijské unii. Dugin pak prohlašoval, že právě idea Euroasijské unie je důvodem, proč musí být Putin opět prezidentem.

Když Rusko začalo v roce 2014 podporovat separatisty na Donbasu, byl Dugin významným členem Euroasijského svazu mládeže, který měl za úkol rekrutovat lidi s vojenskými zkušenostmi. Ti pak bojovali ve prospěch samozvané Doněcké lidové republiky.

Neustále se také staral o pravidelný příliv propagandy prostřednictvím webových stránek Geopolitica. Ty podle tvrzení USA ovládá. Americké ministerstvo financí letos uvedlo, že se jedná o „webovou stránku, která slouží jako platforma pro ruské ultranacionalisty k šíření dezinformací a propagandy zaměřené na západní a další publikum“.

Geopolitica letos například tvrdila, že USA a NATO se snaží vyprovokovat válku s Ruskem, aby „dále terorizovaly americký lid nejrůznějšími zlomyslnými způsoby“.

Měsíční versus sluneční Putin

Dugin, jeden z ideologických architektů ruského expanzionismu, také například hovoří o dvou verzích Putina a napsal knihu Putin vs. Putin.

V publikaci popisuje takzvaného „měsíčního Putina“, který je pragmatický a opatrný a na druhé straně „slunečního Putina“, oddaného obnově euroasijského impéria a konfrontujícího Západ.

„Není pochyb o tom, že zvítězil sluneční Putin. Toto se muselo stát, neříkal jsem to jen před rokem, říkám již mnoho let. Rusko překročilo Rubikon, z čehož mám osobně velkou radost,“ řekl Dugin v březnu, měsíc po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, pro Moscow Daily.

Sjednocení všech Slovanů

Pro Dugina bylo zahájení invaze na Ukrajinu zásadní, protože Západ podle něj využíval Ukrajinu k tomu, aby se pokusil Rusko rozvrátit. „Domnívají se, že mají šanci Rusko porazit; ne doslova, protože to je nemožné, ale rozdrtit ho a donutit ke kapitulaci tím, že ho vyloučí ze svého globálního systému,“ řekl ruským médiím.

Podle něj bylo také nezbytné ukázat „pevný odpor k ukrajinskému nacismu, který vyhlazuje mírumilovné civilisty“. Zdůraznil také to, že byl nejvyšší čas odmítnout liberalismus a hegemonii USA. Tato slova jsou srovnatelná s těmi Putinovými, když se snažil ospravedlnit invazi.

Dugin také nadále trval na tom, co napsal ve svém stěžejním díle v roce 1997. „Mé lpění na pojmu eurasijství je nyní stejně silné jako v době, kdy jsem napsal Základy. Jeho centrem je ruský lid. A je otevřený těm národům, které spojují svůj osud s osudem ruského lidu,“ řekl Dugin začátkem letošního roku, tedy těsně před zahájením ruské invaze na Ukrajinu. Konflikt na Ukrajině je pro něj součástí existenciálního boje mezi liknavostí Západu a společností postavenou na tradici, hierarchii a pravoslavné víře.

V Duginově světě bude osud Ruska „naplněn teprve tehdy, až sjednotíme všechny východní Slovany a všechny euroasijské bratry do jednoho velkého prostoru.“

Kdo byla Darja Duginová

Darja Duginová, dcera ideologa, která zemřela o víkendu při výbuchu auta, šla dlouhodobě ve stopách svého ultranacionalistického otce a sama věřila v obrovskou sílu ruského impéria.

„Západní člověk žije ve snu - snu, který získal díky své globální hegemonii“, tvrdila ve čtvrtek, tedy dva dny před svou smrtí, v talk show státní televize. V pátek poté vystoupila s přednáškou na téma Mentální mapy a jejich role v síťově orientované válce, v níž označila zvěrstva spáchaná ruskými vojáky na kyjevském předměstí Buča za zinscenovanou událost.

A než v sobotu zemřela, zúčastnila se podle deníku The New York Times se svým otcem nacionalistického festivalu u Moskvy nazvaného Tradice. Na selfie, kterou zveřejnil Akim Apačev, ruský nacionalistický hudebník, se devětadvacetiletá Duginová objevila vedle svého otce Alexandra Dugina ve vojenské maskáčové bundě uvázané kolem pasu.

Minulý měsíc britská vláda uvalila na Duginovou sankce s tím, že je častou a významnou přispěvatelkou dezinformací v souvislosti s Ukrajinou a ruskou invazí na Ukrajinu na různých internetových platformách, jak zněla oficiální formulace. Spojené státy na Duginovou uvalily sankce již v březnu a označily ji za šéfredaktorku anglicky psané dezinformační webové stránky, kterou vlastní Jevgenij Prigožin, ruský oligarcha známý jako Putinův kuchař.

Darja Duginová byla také spoluautorkou připravované ruské knihy o válce na Ukrajině nazvané Kniha Z podle jednoho z identifikačních znaků namalovaných na ruských invazních tancích. V červnu se také vydala do ukrajinského přístavního města Mariupol poté, co jej ruské síly obsadily v brutálním tažení. Ruské státní rozhlasové stanici řekla, že ocelárna Azovstal, kde se obránci města do poslední chvíle bránili, je plná „satanistické a temné energie“.

V rozhovoru pro ruskou televizní stanici několik hodin před svou smrtí citovala teorie Samuela Huntingtona a dalších vědců, aby válku na Ukrajině popsala jako nevyhnutelný střet civilizací. „Je to liberální totalitarismus, je to liberální fašismus, je to západní totalitarismus,“ řekla a vysvětlila, proti čemu podle ní Rusko bojuje. „Toto všechno je nyní u konce,“ dodala.

Duginová nebyla v Rusku mimo ultranacionalistické a imperialistické kruhy příliš známá. Blogeři a komentátoři, kteří ji znali, však její smrt popisovali jako tragédii a vyzývali k pomstě. „Stalo se to v hlavním městě naší vlasti,“ napsal na sociálních sítích prokremelský televizní moderátor Tigran Keosajan.

„Nechápu, proč v Bankovské ulici v Kyjevě ještě stojí nějaké budovy,“ dodal s odkazem na místo, kde sídlí kancelář ukrajinského prezidenta.