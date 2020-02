Tibet uzavřel turistické destinace a turisté, kteří do oblasti přesto přijedou budou na vlastní náklady ve 14denní karanténě, uvedl server China Daily. První případ nákazy koronavirem potvrdilo Německo.

Opatření proti šíření nového typu koronaviru, proti němuž zatím není vakcína, oznámila dnes i společnost Facebook. Ta požádala své zaměstnance, aby nejezdili do Číny, pokud to není bezpodmínečně nutné. Zaměstnancům, kteří už do Číny přijeli, doporučila, aby pracovali z domova.

Čínská státní televize dnes uvedla, že v provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu se virus od konce loňského roku šíří, zemřelo dalších 24 lidí. Z provincie Chu-pej hlásí 1291 nových případů, čímž celkový počet nakažených v Číně přesáhl 4000. Server BBC připomněl, že nový koronavirus zabíjí většinu oslabené či starší lidí.

První oběť nového koronaviru oznámily i úřady v Pekingu, jde o padesátiletého muže, který navštívil jedenáctimilionové město Wu-chan. Právě zřejmě z tamního zvířecího trhu se nemoc rozšířila.

Mimo Čínu je podle víkendové zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) potvrzeno asi pět desítek případů, z toho nejvíce (osm) zatím v Thajsku. Podle serveru BBC hlásí po pěti případech USA, Austrálie a Singapur. Další potvrzené případy jsou z Tchaj-wanu, Malajsie, Jižní Koreje, Japonska, Vietnamu, Nepálu, Kanady, Kambodže, Srí Lanky.

V Evropě byly zatím potvrzeny podle BBC tři případy ve Francii a jeden v Německu.

Čínská vláda už dříve prodloužila do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku. Zavřena jsou některá místa hojně navštěvovaná turisty, například Zakázané město v Pekingu či některé úseky Velké čínské zdi. Omezena byla v některých městech i veřejná doprava.

Němec se zřejmě infikoval od Číňanky

Němci nakaženému koronavirem je 33 let a daří se mu dobře. Nakazil se podle všeho od Číňanky, která se v bavorské firmě, v níž je zaměstnán, účastnila školení. Na tiskové konferenci v Mnichově to dnes uvedly bavorské úřady. Nikdo další z okolí nakaženého zatím symptomy onemocnění nemá. Bavorsko dnes pro veřejnost zřídí speciální telefonní linku, kde se lidé budou moci poradit. Zvažuje i zavedení dalších opatření.

Číňanka ze Šanghaje se školení ve firmě Webasto, která je dodavatelem v automobilovém průmyslu, zúčastnila minulý týden. Když se 23. ledna vracela domů, cítila se nemocná a lékaři u ní posléze odhalili koronavirus, uvedl šéf bavorského zemského zdravotního úřadu Andreas Zapf. Před její cestou do Evropy ženu navštívili rodiče pocházející z Wu-chanu, odkud se nákaza šíří.

Němec u sebe symptomy onemocnění podobného chřipce zjistil o víkendu, v pondělí mu ale bylo znovu lépe, a šel normálně do práce. Testy u něj koronavirus prokázaly v pondělí večer. Od té doby je sledován v nemocnici.

Bavorské úřady se nyní snaží zjistit, s kým nakažený muž i žena přišli do kontaktu. V případě Němce to podle dosavadních informací bylo nejméně 40 lidí. Těm, kteří s nim byli v užším kontaktu, úřady podle Zapfa doporučí, aby zůstali doma po infekční dobu, tedy 14 dnů.

Německá spolková země také podle zdejší ministryně zdravotnictví Melanie Humlové zvažuje, jestli má smysl kontrolovat teplotu cestujících na bavorských letištích. Celoněmecký ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes vyjádřil přesvědčení, že spolková republika je na zvládnutí onemocnění dobře připravena. Nebezpečí pro zdraví Němců považuje nadále za malé.

Japonsko vyslalo letadlo k evakuaci svých občanů

Japonská vláda dnes vyslala do čínského Wu-chanu charterový letoun, který by měl z tohoto města evakuovat desítky japonských státních příslušníků. Informovala o tom agentura Kjódó. Japonské ministerstvo zahraničí už dříve uvedlo, že Čína schválila evakuaci asi 200 z 650 Japonců, kteří si přejí Wu-chan opustit. Do vlasti by se měli vrátit ve středu.

Spojené státy plánují na středu evakuaci zaměstnanců amerického konzulátu ve Wu-chanu a omezeného počtu dalších amerických občanů. Dostat své občany domů z Wu-chanu chce tento týden i řada dalších zemí, včetně Francie či Jižní Koreje.

Britská bulvární média v pondělí uvedla, že Čína evakuaci cizinců z Wu-chanu brání. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes jednal o ochraně Číňanů i cizinců před nákazou koronavirem s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Podle mluvčího WHO Christiana Lindmeiera mluvili také o "možných alternativách", k nimž by bylo možné přistoupit místo evakuace.

První let, kterým budou evakuováni francouzští občané z Wu-chanu, se pravděpodobně uskuteční ve čtvrtek, sdělil dnes státní tajemník zodpovědný za dopravu Jean-Baptiste Djebbari. Cestovat jím budou lidé, kteří nemají příznaky infekce. V blíže neupřesněném termínu Francie vypraví ještě další let, do kterého by měli být přijati i lidé s příznaky nákazy. Ve Wu-chanu pobývají také čtyři Češi a premiér Andrej Babiš v pondělí uvedl, že Česko jedná o pomoci s evakuací dvou z nich právě s Francií.

Jihokorejský premiér Čong Sje-kjon dnes oznámil, že také Jižní Korea vypraví tento týden do Wu-chanu charterové lety k evakuaci svých lidí. Ve Wu-chanu by jihokorejské letouny mohly být připraveny už ve čtvrtek, dodal.

O povolení k evakuaci 98 kazašských studentů požádal Čínu Kazachstán. Německo chce z oblasti Wu-chanu podle agentury Reuters odvézt 90 svých občanů, Maroko stovku lidí, z nichž převážnou většinu tvoří studenti. O návratu svých lidí jedná s Čínou Británie, Španělsko, Itálie, Německo, Austrálie i Rusko. Indické ministerstvo zahraničí oznámilo, že k evakuaci je připraveno letadlo společnosti Air India, kterým by se mělo dostat domů z Wu-chanu asi 250 Indů.

Japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi dnes prohlásil, že Tokio se snaží s Pekingem dohodnout i na dalších letech z Wu-chanu. Po přistání na tokijském letišti Haneda budou lidé s příznaky nemoci posláni do nemocnice, ostatní budou moci odjet domů. Budou si ale muset dvakrát denně měřit teplotu a budou vyzváni, aby se vyhýbali místům, kde se shromažďují davy lidí.

Hongkong zastaví vysokorychlostní vlaky

Hongkongská správkyně Carrie Lamová dnes podle agentury Reuters oznámila, že doprava na vysokorychlostní železnici mezi Hongkongem a pevninskou Čínou bude od 30. ledna zastavena kvůli obavám z šíření nového typu koronaviru. Přerušeno bude také trajektové spojení.

Výrazně omezen bude také počet letů mezi Hongkongem a pevninskou Čínou a hongkongské úřady nebudou lidem z pevninské Číny vydávat povolení k osobním cestám do Hongkongu.

Od středy se v Hongkongu dočasně uzavře množství veřejných zařízení, jako jsou stadiony, sportovní haly, plavecké bazény, pláže či muzea a další kulturní instituce, aby se zamezilo velkým shromážděním lidí. Školy a univerzity, kde jsou nyní prázdniny u příležitosti lunárního Nového roku, zůstanou uzavřené až do 17. února.

Obyvatelé čínské provincie Chu-pej, odkud se nákaza šíří, mají od pondělí do Hongkongu zakázaný vstup, stejně jako lidé, kteří tuto provincii v posledních dvou týdnech navštívili.

Někteří politici a zdravotní experti vyvíjejí v posledních dnech tlak na hongkongskou vládu, aby uzavřela hranice mezi Hongkongem a pevninskou Čínou pro všechny cestující s výjimkou lidí pocházejících z Hongkongu, napsala agentura AFP.

Hongkong zatím registruje osm nakažených, z nichž šest přijelo vlakem z pevninské Číny.