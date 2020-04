„Interní zpráva představenstva nemocnice ve Stanfordu,“ začíná první zpráva, kterou si v posledních dnech lidé posílají například prostřednictvím komunikační aplikace WhatsApp. „Nový koronavirus se nemusí projevit po dobu několika dní. Jak tedy zjistit, že jste nakažení? … Odborníci z Tchaj-wanu vymysleli jednoduchý test, který si můžete sami vyzkoušet každé ráno,“ tvrdí zpráva.

A jak takový domácí test na koronavirus vypadá? „V době, kdy se pacienti dostanou do nemocnice, mají obvykle napadenu zhruba polovinu plic. Zhluboka se nadechněte a zdržte dech na dobu více než deseti sekund. Pokud se vám to podaří, aniž byste začali kašlat nebo cítili ztuhlost a sevřenost, vaše plíce jsou v pořádku, což značí, že jste zdraví. V této kritické době doporučujeme provádět test každé ráno,“ dodávají údajní vědci.

Jaká je realita? Jde samozřejmě o nesmysl. Pokud by bylo možné nákazu koronavirem odhalit tak primitivním způsobem, nebylo by nutné provádět nákladné testování pacientů. Stačilo by přece izolovat každého, kdo nedovede zadržet dech na více než deset sekund.

Nejedná se přitom o nijak obtížný úkol, deset sekund je poměrně krátká doba a podobná dezinformace tak může představovat značné zdravotní riziko. Nakažený člověk, který takovým „testem“ projde, pak může s pocitem, že je zdravý a není třeba se nechat testovat, šířit chorobu covid-19 do okolí.

Boj proti koronaviru fénem, octem či banány

Nejen uživatelé sociálních sítí, ale také například politici, zase nabízí recepty, jak koronavirus zlikvidovat. Hlavní roli v nich může sehrát například obyčejný fén na vlasy. Takovou myšlenku vyslovil na zasedání představitelů okresu Okeechobee v americkém státě Florida zastupitel Bryant Culpepper.

„Zní to bláznivě. Také mi to tak připadalo. Ale funguje to,“ prohlásil podle serveru televizní stanice WPBF, která také zveřejnila údajný videozáznam z jednání. Koronavirus podle Culpeppera žije uvnitř nosu, takže je třeba zvýšit teplotu na 58 stupňů Celsia. „Takže si vezmete vysoušeč vlasů, namíříte ho na obličej, vdechujete nosem horký vzduch a ten viry zabije,“ uvedl.

„Nikdy jsem nic tak směšného neslyšela,“ komentovala podle WPBF vyjádření Culpeppera konzultantka prevence infekčních chorob Phenelle Segalová. Nejen že takové použití fénu viry nezahubí, ale současně může podle Segalové způsobit vážné popáleniny.

Mezi další „zaručené“ prostředky v boji proti novému typu koronaviru patří podle řetězových zpráv například pití teplé vody, kloktání octa nebo konzumace banánů. Podobně škodlivé jsou také grafy, které koronavirus přirovnávají k obyčejné chřipce. „Takového obsahu koluje spousta a lidé si tyto informace neověřují. Dokonce nevěří ani tomu, když jim někdo blízký řekne, že jsou to nesmysly,“ řekl serveru australské televize ABC lékař z nemocnice v Sydney Ben Bravery.

Špatná rada přitom podle Braveryho může napáchat značné škody. Lidé pod jejich vlivem nemusí dělat všechny důležité kroky, kterými se mohou před nákazou chránit. Pokud například nemají všechny symptomy, které ukazují články na internetu, nenechají se testovat. „Podle mě jsou lidé jednoduše vyděšení a chtějí pomoci,“ vysvětluje důvody, proč se podobné zprávy tak rychle šíří.

Rasistický virus

Jednou z nejnebezpečnějších dezinformací, které se na sociálních sítích objevují, však patří zprávy o tom, že některé skupiny obyvatel jsou proti viru SARS-CoV-2 imunní. Teorie, která se šíří především prostřednictvím Twitteru, například říká, že černoši se nemohou koronavirem nakazit a pokud ano, rychle a snadno se choroby covid-19 zbaví.

Jde o naprosto lživou informaci, kterou však podle aktivistky z neziskové organizace Color of Change Brandi Collins-Dexterové sdílely tisíce lidí. „Nemusí to být nutně zlý úmysl, pramení především z nepochopení,“ soudí. Lidé tmavé pleti však nejsou jedinou skupinou, která se podle internetových „fake news“ nemusí koronaviru obávat. Podle magazínu Wired koluje podobná informace například také o Jemenských Židech. Ani v tomto případě se však nezakládá na pravdě.

Lidé chtějí sdílet fakta

Jak proti lžím a konspiracím bojovat? Podle americké televize CNN si lidé, kteří smyšlené zprávy šíří, většinou vůbec neuvědomují, že se o dezinformace jedná. „Náš výzkum říká, že lidé opravdu chtějí sdílet jen přesné a pravdivé informace,“ potvrzuje profesor David Rand ze slavného Massachusettského technologického institutu (MIT). „Existují důkazy, že emočně zabarvený obsah způsobí, že jsou lidé méně ostražití. Dalo by se říci, že pokud spoléhají jen na intuici a emoce, snadněji uvěří lživým zprávám,“ vysvětluje.

Při snaze přesvědčit takového člověka, že informace, na které trvá, není pravdivá, je nejdůležitější empatie. „Lidé, především ti z řad rodiny či přátel, nechtějí škodit,“ vysvětluje reportér serveru BuzzFeed Craig Silverman. Odborníci doporučují také vhodně zvolit zdroje pro své argumenty. „Pokud použijete média, která nemají rádi, neuvěří vám,“ říká Silverman. Lidé často nevěří ani informacím vlády, podle profesorky z univerzity v Minnesotě Emily Vragové je proto vhodnější volit lokální média. Důležité pak je také nesnažit se debatu vyostřit, ale naopak uklidnit. „Když se lidé zastaví a o věcech začnou více přemýšlet, většinou pak dokáží posoudit, co je a co není pravda,“ uzavírá Rand.