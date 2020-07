Největší přírůstky v posledních dnech hlásí nejlidnatější americké státy, tedy Kalifornie, Texas a Florida. Na řadě míst přitom místní úřady zastavují uvolňování restrikcí, nebo společenská omezení dokonce zpřísňují ve snaze zabránit dalšímu šíření nákazy. Vzhledem k rozmachu nemoci klesají naděje, že se v blízké době podaří znovu nastartovat americkou ekonomiku, která v posledních měsících silně utrpěla, domnívá se agentura Reuters.

Rekordní čísla však hlásí také další státy. Alabama, Montana a Wisconsin za čtvrtek oznámily dosud největší počty pozitivních nálezů na SARS-CoV-2. Denní přírůstky infikovaných se přitom zvyšují v posledních dvou týdnech oproti předchozím 14 dnům ve 41 z celkem 50 amerických států. Současný rozmach nákazy se nejvíce dotýká jihu a západu země.

Experti se nyní obávají toho, aby se trend nově infikovaných brzy nepřeklopil i do počtů denních zemřelých s covidem-19. Za posledních 24 hodin v USA zemřelo 1000 lidí nakažených koronavirem, čímž jejich celkový počet vystoupal na 133 195 z celkových 3,1 milionu osob, u nichž se v zemi koronavirus prokázal od začátku pandemie.

"Nacházíme se ve velice těžké situaci," řekl uznávaný epidemiolog Anthony Fauci, který je rovněž poradcem Bílého domu. Znovuotevírání ekonomiky v USA "přeskočilo veškeré doporučené etapy", řekl Fauci v rozhovoru se serverem The Hill. "To není dobrý způsob, jakým postupovat. Musíme to znovu promyslet a udělat to jinak," dodal. USA by podle něj měly pozastavit rušení ochranných opatření, zároveň by se však neměly znovu zcela uzavírat.

Americký prezident Donald Trump, který v začátcích pandemie nebezpečí plynoucí z nákazy umenšoval a následně tlačil na co nejrychlejší otevírání ekonomiky, dnes znovu zopakoval, že za nárůstem případů stojí stále větší počet prováděných testů. "Už posté, důvod, proč máme tolik případů ve srovnání s jinými zeměmi, jež si nevedly zdaleka tak dobře, jako my, je to, že naše testování je větší a lepší. Otestovali jsme 40 milionů lidí. Pokud bychom udělali 20 milionů, případů by byla polovina, atd.," napsal prezident na twitteru.

Odborníci však upozorňují, že v posledních týdnech rostou také ukazatele, jež na absolutním počtu provedených testů nezávisí, například poměr pozitivních vůči negativním testům či počet hospitalizovaných osob. Podle serveru Worldometers se navíc Spojené státy nachází co do počtu provedených testů na milion obyvatel na 25. místě ze všech zemí, v počtu nakažených na milion obyvatel jsou pak na 13. místě.

Bolivijská prezidentka má koronavirus, Mexiko hlásí rekord

Bolivijské prezidentce Jeanine Áňezové vyšel pozitivní test na koronavirus. Áňezová to uvedla na twitteru, kde také upřesnila, že se jí daří dobře a bude nadále pracovat z izolace. Brazilský prezident Jair Bolsonaro, který nákazu koronavirem oznámil v úterý, se těší dobrému zdraví, uvedla podle Reuters jeho tisková kancelář. Mexiko dnes ohlásilo dosud největší denní nárůst infikovaných od začátku pandemie, Brazílie podle tamních úřadů za poslední den zaregistrovala 42 619 nově nakažených a dalších 1 220 úmrtí spojených s koronavirem.

"Společně se z toho dostaneme," řekla v krátkém videu s odkazem na pandemii covidu-19 Áňezová. Její pozitivní test přitom přišel jen týden poté, co se infekce potvrdila u bolivijské ministryně zdravotnictví Eidy Rocaové.

Tato země v Andách s 11,5 miliony obyvatel eviduje jedny z nejvyšších počtů nakažených a zemřelých na hlavu na světě, zatím zaznamenala přes 42 tisíc infikovaných a 1500 úmrtí spojených s koronavirem.

Mexiko registrovalo za čtvrtek 7280 nově infikovaných, čímž překonalo svůj dosud nejvyšší denní přírůstek ze dne předtím. Celkem se v zemi nákaza prokázala již u 282 283 lidí, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví. Jižní soused USA rovněž zaznamenal dalších 730 zemřelých s covidem-19, čímž tam počet úmrtí od začátku pandemie vyšplhal na 33 526.

"Prezident Jair Bolsonaro, jemuž byl 7. července diagnostikován covid-19, se má dobře, bez komplikací," uvedla ve vyjádření kancelář prezidenta, který v minulosti pandemii opakovaně zlehčoval a o covidu-19 mluvil jako o "chřipečce". "Těší se dobrému zdraví a nadále jej průběžně monitoruje lékařský prezidentský tým," pokračovalo sdělení.

Nejlidnatější latinskoamerická země s asi 210 miliony obyvatel je rovněž co do absolutních počtů nejvíce zasaženou zemí na kontinentu. Registruje již přes 1,7 milionů pozitivních nálezů na SARS-CoV-2 od začátku pandemie a s covidem-19 tam dosud zemřelo již 69 184 lidí. Na celém světě ji v tomto ohledu překonávají jen Spojené státy.

Latinská Amerika je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) současným ohniskem světové pandemie, dohromady registruje již přes 3,1 infikovaných SARS-CoV-2, tedy přes čtvrtinu světového počtu.

V Indii za den přibylo rekordních 26 506 nakažených koronavirem

Indie hlásí rekordních 26 506 nových případů koronavirové infekce za jediný den, čímž se přibližuje k celkovému počtu 800 tisíc případů od začátku epidemie. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Přes 21 tisíc lidí infikovaných koronavirem v zemi podle vládních údajů zemřelo.

Indie je co do počtu odhalených případů třetí na světě po Spojených státech a Brazílii. Počet infikovaných se navíc, jak ukazují data americké Univerzity Johnse Hopkinse, za tři týdny zdvojnásobil.

Indie podle agentury AP provádí přes 250 tisíc testů denně, což v zemi, kde žije přes 1,3 miliardy obyvatel, ale podle odborníků není dostatečné. Nejvíce nakažených je v hlavním městě Dillí, státě Maháráštra, ve kterém leží finanční centrum Bombaj, a ve státě Tamilnádu na jihu země.

Kabinet premiéra Naréndry Módího kvůli obavám o ekonomiku země rozhodl na začátku června o uvolnění plošného omezení pohybu, které se od března vztahovalo na celou indickou populaci.

Prudký nárůst počtu případů nedávno donutil vládu k tomu, aby zavedla lokální omezení v několika průmyslových městech. Devítidenní omezení vycházení tak platí například ve velkoměstě Aurangábád ve státě Maháráštra, což má vliv na fungování místních automobilek. Dvoudenní omezení pohybu bude od dnešního večera platit i v indickém nejlidnatějším státě Uttarpradéš.

Na Slovensku po předchozím růstu ubylo nových případů koronaviru

Počet nových případů koronaviru na Slovensku ve čtvrtek po předchozím nárůstu na více než dvouměsíční maximum klesl, zůstal ale dvouciferný. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnily slovenské úřady. Kvůli dřívějším vyšším přírůstkům nákazy budou v pondělí epidemiologové jednat o případném obnovení omezení, z nichž výraznou většinu Bratislava již zrušila.

Ve čtvrtek testy na Slovensku, které má 5,5 milionu obyvatel, odhalily 19 nakažených, ve středu to bylo až 53 nových případů infekce. Dvouciferné denní přírůstky země znovu zaznamenala již ve druhé polovině června po zrušení většiny restrikcí. Hygienici to zdůvodnili kromě jiného přeshraničním cestováním.

Premiér Igor Matovič, který byl zastáncem pomalého uvolňování restrikcí, ve čtvrtek naznačil možné zpřísnění karanténních opatření. Vláda by podle něj v pondělí také měla schválit návrh zákona, na jehož základě Slováci dostanou na mobilní telefon upozornění, že se po návratu do vlasti z rizikových zemí musejí podrobit testu na koronavirus. Matovič se rovněž vyslovil za zvýšení pokut za nedodržení nařízení hygieniků.

Počet aktivních případů nákazy na Slovensku stoupl na 361, což je nejvíce od první poloviny května. Hospitalizováno je ale jen sedm pacientů s potvrzeným covidem-19.

Od propuknutí pandemie covidu-19 Slovensko dosud potvrdilo 1870 nakažených, z nichž výrazná většina se již uzdravila a 28 lidí s koronavirem zemřelo. Ve srovnání s některými jinými evropskými zeměmi zaznamenalo Slovensko nízký počet nakažených.

Ruská bilance koronaviru zůstává vysoká, ale bez větších změn

Rusko dnes oznámilo 6635 nových případů nákazy koronavirem a 174 úmrtí za uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 6509 nových případů a 176 úmrtí. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo od začátku pandemie 713 936 lidí, s infekcí zemřelo 11 017 lidí, uvedla agentura TASS s odvoláním na krizový štáb. Celkový počet úmrtí představuje 1,54 procenta ze všech nakažených. Z nemoci covid-19 se mezitím uzdravilo 489 068 pacientů.

Z hlediska počtu potvrzených případů je Rusko na čtvrté příčce na světě, po Spojených státech, Brazílii a Indii.

Ruské údaje o úmrtích v souvislosti s covidem-19 budí pochybnosti zejména v západních médiích, které je považují za nízké. Ruské úřady to vysvětlují včasným rozpoznáním nákazy a přijetím odpovídajících opatření. Nicméně například moskevská radnice údaje o úmrtích v souvislosti s covidem-19 v hlavním městě přehodnotila a výrazně zvýšila. Někteří demografové se domnívají, že úplnější obrázek bude k dispozici až po porovnání úmrtnosti v letošním roce a v dřívějších letech.