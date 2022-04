„Aerolinky Condor jsou dovolená. A dovolená, to jsou pruhy. V budoucnu proto budou naše letadla oděna do pěti barev. Jejich vzhled se inspiroval plážovými slunečníky, osuškami a židlemi," nastínili zástupci aerolinek na svém webu.

Ze Šanghaje do New Yorku za dvě hodiny? Pro hypersonická letadla žádný problém

Jak uvádí stanice CNN, novým vzhledem se bude dopravce zcela odlišovat od toho, co je nyní možné spatřit na letištích a na obloze.

„Většina exteriérů letadel v současnosti vypadá více méně stejně - na bílém pozadí se nachází logo společnosti. Jen tu a tam některá letecká společnost odhalí jinou podobu, například stroj A380 společnosti All Nippon Airlines připomíná svým nátěrem barevnou želvu. Německá společnost Condor je další z řady, kdo vstoupil do hry svým jednoduchým, ale stylovým nátěrem," konstatuje web CNN.

Modrá jako moře, béžová jako pláž

Pruhy budou mít letadla v pěti různých barvách, vždy v kombinaci s bílou. „Podle dopravce modré pruhy zosobňují moře, žluté budou připomínat sluneční zář, červené mají evokovat vášeň, zelené ostrovy, a béžovo-zlaté pruhy pak mají cestovatele přivést na myšlenky o písečné pláži," shrnuje CNN.

Zdroj: Youtube

První pruhovanou "vlaštovku" už lze na obloze vidět nyní. „První z letadel Condoru, které dostalo nový nátěr - Airbus A321 s bílo-žlutými pruhy, už absolvovalo svůj první let s novým designem. Pátého dubna letělo z německého Frankfurtu na španělské Kanáry," zmiňuje CNN.

Další pruhované stroje lidé na evropských letištích spatří již brzy. „Condor má ve své flotile přes padesát letadel a jeho zástupci slibují, že většina dostane pruhovaný nátěr do roku 2024. Letos v létě už by mělo být pruhovaných šest používaných strojů, které budou z Německa vyrážet do destinací na Kanárských ostrovech, v Řecku a v Egyptě," uvádí CNN.

Barevný let

Zástupci aerolinek ovšem slibují, že pruhy na letadlech nejsou jedinou novinkou, kterou společnost chystá. Barevnější má být celý let. „V příštích měsících vylepšíme mnoho věcí na palubě - například hrníčky, příbory, či polštáře. Nový design dostanou rovněž uniformy stevardů, ale také třeba letenky," slíbila společnost v prohlášení. Jak přesně budou nově vypadat například oděvy letušek, je však zatím tajemstvím, zástupci aerolinek chtějí novinky odhalovat postupně.

Osmnáct hodin ve vzduchu. Aerolinky představily nové nejdelší lety světa

V posledních letech s novým a zejména velmi netradičním designem přišla japonská společnost All Nippon Airways. Ta svou letku strojů Airbus A380 pro velmi dlouhé lety obohatila o tři letadla s nátěrem, který letouny proměnil v obří želvy.

„V květnu 2019 představil dopravce první letadlo s novým nátěrem, pojmenované Létající Honu. Honu je slovo používané na Havaji pro označení barevných mořských želv. Letadlo s podobou mořské želvy létá na lince z Tokia na Havajské ostrovy, ve službě má společnost ještě letadla s oranžovými a zelenými želvami," shrnuje CNN.

Zdroj: Youtube

Jak připomíná server Simple Flying, netradiční barevné stroje má ve své flotile i australský dopravce Qantas. Ten nechal už v roce 2013 pět ze svých letadel pomalovat vzory, které jsou typické pro umění původních australských domorodých kmenů.