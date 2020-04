Na nemoc covid-19 způsobenou koronavirem zemřelo po celém světě již 60 tisíc lidí a počet nakažených přesáhl 1,13 milionu. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj koronavirové krize dlouhodobě sleduje.

Zákazníci dodržují odstup na trhu na náměstí před katedrálou v Mohuči | Foto: ČTK

Nejvíce z celkových 60 115 úmrtí připadá na sedm zemí: Itálii, Španělsko, Spojené státy, Francii, Británii, Írán a Čínu. Státem s největším počtem zemřelých je Itálie, kde nemoci podlehlo 14 681 lidí. Co do počtu nakažených je situace nejvážnější ve Spojených státech, které evidují již 280 tisíc případů infekce. Nemoci tam dosud podlehlo 7000 lidí. Nejhůře zasažený je zde stát New York se stejnojmenným největším americkým městem. Registrováno zde bylo už 100 tisíc nakažených a 3000 úmrtí.