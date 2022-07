Ponziho schéma označuje podvodné investiční operace, kde investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení, avšak provozovatel tyto peníze dále neinvestuje, a namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu jen některým investorům. A to většinou těm, kteří investovali dříve.

V roce 2014 začala kryptoměna OneCoin nabízet kupujícím provizi, pokud měnu prodají dál více lidem. Agenti FBI však tvrdí, že OneCoin byl bezcenný a nikdy nebyl zabezpečen technologií blockchain, kterou používají jiné kryptoměny. Podle obvinění federálních prokurátorů šlo v podstatě o Ponziho schéma převlečené za kryptoměnu.

„Své schéma dokonale načasovala a využila obecné neznalosti lidí v počátcích kryptoměn,“ uvedl v prohlášení Damian Williams, vrchní federální prokurátor na Manhattanu.

Tisková konference FBI



Zdroj: Youtube

Nejhledanější žena

FBI přidává uprchlíky na svůj seznam nejhledanějších osob, když se domnívá, že by široká veřejnost mohla pomoci při jejich vypátrání.

Podle oznámení úřadu zveřejněného ve čtvrtek nabízí FBI odměnu 100 tisíc dolarů (2,4 milionů korun) za jakoukoliv informaci vedoucí k zatčení Ignatovové, která byla v roce 2019 obviněna v osmi bodech obžaloby, včetně podvodů s cennými papíry. Je jedinou ženou na aktuálním seznamu deseti nejhledanějších osob FBI.

Jamie Bartlett, jehož vyšetřování případu díky podcastu BBC přitáhlo celosvětovou pozornost, k příběhu Ignatovové a k finančnímu dopadu, který měla společnost OneCoin na její údajné oběti, uvedl, že čtvrteční oznámení FBI zvyšuje šance na nalezení podvodnice. „Je to pravděpodobně největší vývoj v případu od jejího zmizení v říjnu 2017," řekl.

Zmizela s 500 miliony dolarů

Bartlett, který se případem zabývá již několik let, uvedl, že jedním z důvodů, proč je tak obtížné Ružu Ignatovovou vypátrat, je to, že zmizela s nejméně 500 miliony dolarů (téměř 12 miliard korun), což jí pomohlo skrýt se před zákonem.

„Domníváme se také, že má vysoce kvalitní falešné doklady totožnosti a změnila svůj vzhled,“ dodal a zároveň upozornil na možnost, že už možná ani není naživu.



Ignatovová byla naposledy spatřena v roce 2017, kdy nastoupila na let z Bulharska do Řecka, a od té doby je nezvěstná.

Neodolatelná investiční příležitost

Jedna z obětí OneCoin Jen McAdamová již v roce 2019 řekla BBC, že ona, její přátelé a rodina přišli o čtvrt milionu eur (šest milionů korun). „Vše začalo zprávou od kamarádky o skvělé investiční příležitosti,“ sdělila. McAdamová z Glasgow v tu chvíli zrovna seděla u počítače, a tak neváhala a klikla na odkaz, kterým se připojila k webináři společnosti OneCoin. V následující zhruba hodině pozorně naslouchala lidem, kteří nadšeně hovořili o této vzrušující nové kryptoměně - o tom, jak by mohla zvýšit jejich jmění.

„Všichni byli velmi vzletní, plní nadšení," řekla McAdamová BBC a dodala, že jí trvalo několik měsíců, než si uvědomila, že je to všechno podvod.

Kdo je tajemná kryptokrálovna?

Ruža Ignatovová byla již před krachem společnosti OneCoin známá tím, že vedla extravagantní životní styl, který prezentovala ve stylu „i vy můžete takto žít z kryptoměn“. Patřily k němu fotografie nablýskaného londýnského bytu plného vzácných uměleckých děl nebo například narozeninová oslava ve Victoria & Albert Museum.

Žena byla naposledy spatřena v roce 2017 při letu z Bulharska do Řecka, po kterém jakoby zmizela z povrchu zemského. „Ignatovová cestovala ze Sofie v Bulharsku do Atén v Řecku 25. října 2017 a poté mohla odcestovat kamkoliv,“ napsala FBI. „Mohla zmizet s německým pasem do Spojených arabských emirátů, Bulharska, Německa, Ruska, Řecka nebo východní Evropy.“

Její bratr Konstantin Ignatov, který se rovněž klíčovým způsobem podílel na propagaci OneCoin, byl v roce 2019 zatčen na letišti v Los Angeles a v současné době čeká na vynesení rozsudku.

Kolem zmizení Ignatovové se objevilo mnoho konspiračních teorií: někteří lidé si myslí, že byla zavražděna. Kriminalisté v Německu se však domnívají, že od té doby, co zmizela, razantně chirurgicky změnila svůj vzhled, aby se vyhnula odhalení, píše server The Street.

Ještě před zařazením na seznam nejhledanějších osob FBI byla Ignatovová zařazena na podobný seznam Europolu s odměnou až pět tisíc eur (124 tisíc korun).

Narodila se v bulharské Sofii, v deseti letech emigrovala s rodinou do Německa a část dětství strávila ve Schrambergu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. V roce 2005 získala doktorát z mezinárodního práva na univerzitě v Kostnici.



V roce 2012 byla v Německu odsouzena za podvod v souvislosti s tím, že spolu se svým otcem Plamenem Ignatovem koupila společnost, která krátce poté za pochybných okolností zkrachovala; byl jí uložen podmíněný trest odnětí svobody v délce 14 měsíců.



V roce 2013 byla zapojena do podvodu s multi-level marketingem s názvem BigCoin.



V roce 2014 založila Ponziho schéma s názvem OneCoin.